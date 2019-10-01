«Свечение, как от НЛО, и ковер из мертвой рыбы»: в Красноярском крае при СССР взорвали девять ядерных бомб

Программа №7, или Ядерные взрывы для народного хозяйства. Так назывался секретный проект, из-за которого в СССР провели сразу 124 таких взрыва. Причем девять из них – в Красноярском крае, далеко на севере, с 1975-го по 1982-й год. Как это было, рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск ученые и очевидцы.

Рванули прямо у здравницы

- В 1963-м году ядерными державами было подписано соглашение: ядерные взрывы не будут производиться на земле, под водой и в космосе, - поясняет Лариса Стрючкова, один из руководителей Клуба исследователей Таймыра. – Возникла возможность устроить испытания под землей, поскольку в документе это оговорено не было. Взрывы проводились по всей площади Советского Союза, была такая определенная «сетка». В том числе два – в 80 километрах от Норильска, в районе озера Лама.

Плато Путорана

Почему именно его выбрали для взрыва, загадка. Озеро Лама – часть плато Путорана, сейчас это памятник всемирного наследия ЮНЕСКО. (Путоранские озера считаются вторым по объему резервуаром пресной воды в России). Глубочайшее, кристально чистое, Лама кажется местом, нетронутым человеком, но, увы…

- С 30-40-х годов озеро было местной здравницей, - делится корреспондент газеты «Заполярная правда» Светлана Гунина. - Там построили санаторий, дом отдыха. Красивейшее место, где и сейчас отдыхают норильчане. Взрывать там было кощунственно. Как если бы на озере Байкал что-то взорвали. Это жемчужина Норильского района!

… Заказчиком работ выступило Министерство геологии СССР. По официальной версии, взрывы нужны были для сейсмического зондирования земной коры, искали полезные ископаемые.

Первый взрыв «Горизонт-3» прогремел 29 октября 1975 года. Его мощность равнялась 7,6 тысячам тонн тротилового эквивалента, заряд заложили на глубину в 830 метров.

Фото: Станислав СТРЮЧКОВ, клуб исследователей Таймыра

Второй «Метеорит-2» - 26 июля 1977 года. В 800 метрах от первого взрыва. Он был уже мощностью в 15 килотонн – в 850-метровой скважине.

Все взрывы – камуфлетные. Это значит, их провели глубоко под землей в скважинах, закупоренных бетоном. Поэтому не было ни воронок, ни «разлета» продуктов взрыва.

Земля заходила ходуном

Скважину решено было бурить в двух километрах от озера, вспоминал руководитель работ, конструктор-ядерщик Виктор Жучихин. По его словам, ядерный взрыв решил бы сразу две задачи – сейсмозондирование земной коры и создание емкости для хранения газа.

Все оборудование и материалы забросили на озеро вертолетами и катерами. И вскоре на берегу выросли балки экспедиции и командный пункт.

В «день икс» отдыхающих на турбазе у озера уже не было, их эвакуировали заранее. Впрочем, персонал оставили, просто на всякий случай вывели из комнат.

Пошел отсчет на секунды. И тут все почувствовали: резкий толчок под ногами, земля заходила ходуном. А через несколько секунд – грохот. И все, больше никаких заметных возмущений. Озеро было спокойным, выходов радиации не наблюдалось.

Спустя пару дней с площадки все вывезли и на самолете Ан-12 доставили сначала в Норильск, а оттуда в Москву.

«Будто включили прожектор»

Между тем у очевидцев тех событий – своя версия случившегося. Рассказ одного из них, норильчанина Анатолия Меченко, приводит известный норильский историк Михаил Важнов:

- Мы ходили на моторке почти в восточную оконечность Ламы. Прекрасная рыбалка, много ягод, грибов. А какой замечательный вид на озеро, горы!

Однажды часов в десять вечера в безлунном, звездном небе, с той стороны, где находится турбаза «Лама» — это километрах в 90, вспыхнуло яркое свечение, как будто включили мощный прожектор. Оно виделось недолго и вскоре исчезло. Никаких других аномалий мы не заметили и в шутку посудачили о визите НЛО — тогда это была модная тема, а район озера считался облюбованным пришельцами.

Фото: Станислав СТРЮЧКОВ, клуб исследователей Таймыра

На следующий день, под вечер, подрулили знакомые. Оказывается, и они видели кое-что необычное: часов в 10-11, когда зашли в озеро, поразились мутной, кофейного цвета воде. Такой в Ламе никогда не было!

Дней через десять я встретил своего давнишнего приятеля. По его рассказу, в тот вечер, когда мы наблюдали свечение, он с дружками возвращался после рыбалки, и уже они были на выходе из Ламы, когда сзади тряхнуло, раздался подземный гул, словно заработал реактивный двигатель. Оглянувшись, вдалеке увидели высоко поднявшийся и тут же опавший столб воды. Следом шла волна…

Еще позже, в конце октября, от одного из промысловиков я услышал, что примерно месяц назад они, вытянув сети, обнаружили в них много мертвой рыбы. Место там не очень глубокое, метра четыре, вода чистая, прозрачная. Глядят: все дно устлано погибшей живностью.

Прошло два года. Как-то в конце, по-моему, июля (когда произошел второй взрыв – прим.ред.) мы возвращались по Ламе и примерно на полпути до Мелкого в ясную, тихую, солнечную погоду — было часов 7-8 вечера — неожиданно врезались в стоячую волну высотой полтора-два метра. Если бы не разглядывали прибрежные красоты, не проморгали бы. Окатило нас хорошенько, мотор заглох. Ничего не понимая, огляделись и увидели: волна уходит, а озеро при этом ровное, гладкое, зеркальное.

(Тогда как и второй взрыв прошел в штатном режиме. Несмотря на то, что был мощнее предыдущего, никакой оглушенной рыбы и разрушений не было, заверяют специалисты).

А вот еще одно свидетельство – Алексея Федорова, завотделом Таймырского окружкома профсоюзов. Его тоже записал Михаил Важнов.

- В то лето к нам приезжал председатель крайсовпрофа Павел Степанович Колин, и, выкроив свободный денек, мы организовали катер на озеро Лама. Подруливая к берегу, услышали крики: «Уезжайте! Здесь находиться нельзя, опасно!» Толком ничего не поняв, все же повернули назад.

Через какое-то время сильно тряхануло, по воде пошла заметная рябь. На следующий день мы снова вырулили к речушке, впадающей в Ламу примерно в километре-полутора от дома отдыха. И нам представилась необычная, чуть ли не фантастическая картина: все дно у берега словно выложено серебром. Оказывается, оно устлано глушенной рыбой. Сплошной ковер… Павел Степанович не на шутку возмутился, сильно переживал, спрашивал, в чем дело, почему. Пригрозил, что потребует наказать виновных. А позднее мы узнали, что причиной гибели рыбы был подземный взрыв.

Фото: Станислав СТРЮЧКОВ, клуб исследователей Таймыра

Пообедали на укупоренной скважине!

Впрочем, «показания» очевидцев ученые не подтверждают.

- Все воспоминания о большой волне, гибели рыб – это мифология, - заявляет «Комсомольской правде»-Красноярск Лариса Стрючкова, PR-директор клуба исследователей Таймыра. – Подумайте, взрывы проводили по всей стране, почему же о подобном не рассказывают в других регионах? Тех, что например, более плотно заселены, а только у нас. Мы общались с людьми, которые работали тогда в руководстве комбината и курировали эти работы. Они тоже улыбаются по поводу всех этих россказней. Были слухи о другом взрыве – в Ермаково. Что там случилось ЧП, радиация, люди умерли от лейкемии. Это снова мифология, обычная страшилка 90-х.

Да, разговоры о том, что земля «фонит», нет-нет и всплывают. А зря, считает председатель правления клуба Станислав Стрючков, он занимается изучением истории Норильска уже 30 лет:

- Мне доводилось несколько раз бывать на Ламе и места ядерных взрывов изучить подробно. Окрестности, конечно, пострадали. Даже на подступах к буровой видно, что землю тряхнуло изрядно – вокруг много поваленных деревьев. Так могли бы упасть карандаши, стоящие вертикально, если по ним ударить снизу.

Именно здесь, на затампонированной скважине в поселке, нам в 2010-м году посчастливилось встретить дозиметристов Томского политеха. Они исследовали состояние воды, почвы, воздуха и общий радиационный фон. Работали по заданию правительства края, оценивая состояние всех подземных ядерных взрывов на Таймыре.

Выяснилось, что сегодня наши взрывы абсолютно безопасны – ни один из основных радиационных показателей не превышает нормы, а некоторые и вовсе ниже. Мы даже пообедали на самой скважине, убедившись в ее экологической чистоте. Укупорку использовали вместо стола.

Тем не менее проверять состояние скважин и их окрестностей необходимо регулярно. И, конечно, больше не создавать никакие подземные полости, даже для хозяйственных нужд.

Техногенная помойка среди джунглей

… Сейчас место взрыва похоже на техногенную помойку, говорит исследователь. Брошенные механизмы ржавеют среди просторов плато Путорана. Буровую вышку не видно среди густых зарослей.

Фото: Станислав СТРЮЧКОВ, клуб исследователей Таймыра

- Я бывала там как спортивный турист. Шли в жару плюс 30 градусов, чувствовали, будто не в Норильске, а в джунглях Амазонки, - рассказывает журналисту «Комсомольской правды»-Красноярск Светлана Гунина, корреспондент «Заполярной правды». - Действительно, просека, ведущая к месту, по которой тащили буровую, сильно заросла. Ходят разговоры: там образовались тундровые джунгли, густой подлесок, через который трудно пробраться. Что это, дескать, последствия радиации. Но на самом деле, для тундры такая густота растительности не редкость. Один из наших туристов взял на сплав радиометр. А после уверил: на Ламе, и у самой буровой фон не выше, чем в норильской квартире. Кстати, среди людей, которые в теме (туристы, краеведы), эта история о взрывах муссируется. А рядовые норильчане даже не знают о самом факте взрыва. Если выйти на улицу и спросите у десятка горожан, человека два будут знать, и то ладно. Мероприятие было засекреченное, сами понимаете.

P.S. Понятно, что эта заметка – только самое начало. Пока вопросов больше, чем ответов. Так что продолжение следует.

При подготовке заметки использованы материалы «Атомного проекта СССР», М. Важнова, ВНИПИпромтехнологии, публикации В. Адамского, Ю. Дубасова, В. Клишина, Ю. Смирнова, К. Мясникова, Г. Цыркова и других.

За помощь благодарим редакцию газеты «Заполярная правда», Клуб исследователей Таймыра, красноярское отделение общества «Мемориал», сотрудников музея Норильска.