В Хакасии мать продала дочерей-погодок своему любовнику-педофилу

Дикий случай произошел в Саяногорске (Хакасия). 34-летняя женщина продала за деньги своих дрчерей (7 и 8 лет) любовнику-педофилу. Об этом рассказали в СУ СКР по Хакасии. Известно, что детей женщина воспитывала одна. В 2012 году она познакомилась с 53-летним мужчиной, начала с ним встречаться. Естественно, тот стал вхож в дом, узнал, что у любовницы растут две дочери-погодки. И как-то, совершенно не таясь, предложил любовнице за деньги продать ему детей для утех. Та... согласилась. Точной даты преступления ни он, ни она теперь уже не помнят. Случилось все в ноябре того же года. Девочек посадили в машину и вывезли в безлюдное место. Затем мать наблюдала, как педофил насилует ее дочерей.

Для детей это стало ужасной травмой. Но на этом педофил не остановился. В июне 2017 года он в соцсетях познакомился с 14-летней девочкой. Уговорил встретиться. Та пришла. И он снова напал на ребенка.

- Согласно данным заключения комплексной судебной сексолого-психолого-психиатрической экспертизы обвиняемый имеет признаки расстройства сексуального предпочтения в виде гетеросексуальной педофилии, не исключающей вменяемости, - пояснила официальный представитель СК Хакасии Юлия Арбузова.

Сейчас и мать девочек, и ее любовник-педофил находятся под стражей. Их обвиняют по двум тяжелейшим статьям УК России - п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста); ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Что касается случая с 14-летней девушкой, то за него будет отвечать только педофил по п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении несовершеннолетней). Преступникам грозит по 20 лет лишения свободы.