«Помню, как плакали с дедушкой в избушке»: тувинская девочка, прославившаяся на всю страну своим подвигом, пошла во второй класс

Туго заплетенные косички, два пышных банта на голове. Форменное платьице с манжетами и воротничком из изящных кружев. И красивый белоснежный фартук. Девчушка словно сошла с советской фотографии. Повертелась перед зеркалом – красавица, да и только. Подхватила портфель – и в школу. В этом году Саглаане Салчак исполнилось 8 лет, она пошла во второй класс. В родном селе Кунгуртуге, это районный центр Тере-Хольского района Тувы, ее хорошо знают. Да что там Кунгуртук – два года назад о Саглаане говорила вся республика, вся страна. Эта девочка – настоящая героиня, ради спасения своего дедушки она преодолела в одиночку 8 километров в мороз по заснеженной тайге.

Саглаане 5 лет. Фото: АдминистрацияТере-Хольского района

Другого выбора не было

Эта история произошла в феврале 2017 года. Саглаана тогда жила вместе с дедушкой и бабушкой на чабанской стоянке в 20 километрах от районного центра. Родители девочки – Элянора и Даш-оол – занимались тем, что перегоняли с одного пастбища на другое коров и лошадей. Такая кочевая жизнь была не для пятилетней девочки, поэтому ее оставили под присмотром бабушки. 60-летняя женщина легко справлялась с хозяйством, ухаживала за внучкой и слепым супругом.

Но однажды утром она не проснулась. Женщина, которая ничем, казалось, не болела, внезапно скончалась от инфаркта. Сообщить об этом в поселок было невозможно, с «большой землей» телефонной связи, нет дороги. В домике среди тайги оказались вдвоем кроха и слепой старик. Оба беспомощные: ни печь растопить, ни воды принести, ни пищу приготовить.

Саглана с мамой. Фото: Буян БАЯНОВ

Молитва дедушки хранила

Саглаана сама попросилась у дедушки отпустить ее на соседнюю стоянку, которая находится в 8 километрах от них. Дедушка Борбак Павлович поначалу и слышать не хотел: морозы жмут за 30 градусов, дикие звери кругом! Чтобы ребенка одного – в тайгу?! Но ситуация складывалась таким образом, что выбирать не приходилось. Дедушка проверил, тепло ли оделась девочка, повязала ли шарфик, взяла ли с собой спички. Было около 5 часов утра, когда Саглаана обняла дедушку и отправилась в путь.

Саглаане с мамой, 2017 год. Фото: АдминистрацияТере-Хольского района

Она шла вдоль русла реки, по санному следу – его оставил сосед, он неделю назад приезжал к ним, привозил продукты. Дорожку еще не успело засыпать снегом, по ней девочка за 6 часов с трудом прошла 8 километров. Видимо, молитвы дедушки ее хранили: Саглаана едва не прошла мимо цели. Хозяйка соседней стоянки в последний момент заметила ее шапочку. Подбежала и ахнула: ребенок дрожал и едва держался на ногах от усталости, а из-под шапочки торчали покрытые густым инеем волосы. «Кажется, у меня бабушка умерла…» - прошептала тогда Саглаана.

Маму едва не осудили

То, что началось после, обернулось для семьи настоящим кошмаров. Девочку поместили сначала в больницу, потом в социальное учреждение. А на маму завели уголовное дело по статье «Оставление в опасности». Но за нее вступилась общественность, юристы, социальные службы. Доказывали: образ жизни семьи – традиционный.

Саглаана дома. Фото: Буян БАЯНОВ

В Туве тысячи таких чабанских стоянок, удаленных от цивилизации. Большая часть населения республики живет в сельской местности и занимается животноводством. Мама оставила младшую дочку под надежным присмотром бабушки в теплой таежной избушке, чтобы не таскать ее зимой с собой по пастбищам. Кто же знал, что пожилая женщина внезапно умрет?

В конце концов, уголовное дело в отношении Эляноры Салчак было прекращено. Маму и дочку вернули друг друга. Правда, дедушку пришлось оформить в специализированный интернат в Кызыле – там он получил хороший уход.

Разговор на расстоянии 700 километров

Как живет отважная девочка сейчас, спустя 2,5 года? Договорились, что представитель социальной службы Тере-Хольского района Буяна Баянова станет нашим связным. Точнее – переводчиком. Дело в том, что Саглаана почти не знает русского языка. Дети из тувинской глубинки изначально разговаривают только на родном языке. И уже после в школе начинают приобщаться к русскому.

- Мы переехали в новый дом в Кунгуртуге (поселок в 325 километрах от столицы Тувы, Кызыла), - рассказывает девчушка на своем мелодичном языке, а Буяна Валентиновна переводит. – Мама купила дом на материнский капитал. Теперь мы с мамой и братом живем тут и ходим в школу. Брата зовут Шуглур, он в 7 класс пошел. Мама занимается домашним хозяйством. А отец сейчас на чабанской стоянке. Я не знаю, сколько у нас лошадей, но очень много. Их же нельзя оставить одних на пастбище, вот отец и присматривает за ними.

Саглаана после уроков. Фото: Буян БАЯНОВ

Саглаана сетует: в этом году не удалось побывать у отца на стоянке летом. Очень скучает по нему. Жеребята, с которыми играла прошлым летом, наверняка уже совсем выросли, она их совсем не узнает, когда приедет туда. Зато лето провела со своими друзьями-одноклассниками в пришкольном лагере.

- Знаете, она очень общительная с друзьями. Но при чужих людях смолкает, настораживается – тише воды, ниже травы. Но это не испуг, это скорее воспитание тувинских детей, - рассказывает Буяна Баянова.

По ИЗО одни пятерки

Волновалась перед школой?

- Когда в первый класс пошла, да, волновалась, - признается Саглаана. – А сейчас ведь второй класс, поэтому только немного. В прошлом году нам оценки не ставили. А сейчас я уже много четверок и пятерок получила. А еще мы изучаем тувинский язык, у меня четверка по нему.

Кстати, учебник родного языка называется «Тыва дыл», алфавит – кириллица. Девочка довольно бегло читает, сказки любит очень. А вот математика пока хромает у нее, но это понятно: учебник ведь напечатан на русском, а она его только-только начала осваивать. Но уверена, что придет день, у нее и по математике будет пятерка.

Не удержались, задали традиционный вопрос, кем хочет стать? Ответ немного удивил. Хотя вполне ожидаемый. Саглаана хочет стать окулистом. Это слово «окулист» девочка произносит очень отчетливо. Чтобы помогать таким людям, как ее дедушка. И в целом девчушка не по годам умная.

Помнит ли она, что произошло в феврале 2017 года? И тут Саглаана замолкает. После недолгого молчания отвечает: конечно, помнит, все с самого начала и до конца – как плакали с дедушкой вдвоем в избушке, как она затемно вышла со двора и отправилась в путь по глубокому снегу… Ей тогда не было страшно, но говорить об этом она ни с кем не хочет.

- Знаете, об этой истории много писали, когда все случилось. А потом все разом позабыли. И только вы, «Комсомолка», переживаете, интересуетесь, - говорит на прощание Буяна Валентиновна. – Я вам сейчас несколько фотографий нашей Саглааны отправлю. Посмотрите, какой красавицей она у нас стала.

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