Дурят «на Дурове». Мошенники обманывают россиян на миллионы рублей, прикрываясь проектом бизнесмена

О новой блокчейн-платформе Павла Дурова разговоры в интернете ходят уже больше года. Напомним, в декабре прошлого года создатель Telegram (в России сайты мессенджера внесены Роскомнадзором в реестр распространяющих запрещенную информацию, и провайдеры обязаны их блокировать) Павел Дуров заявил о том, что планирует запустить собственную блокчейн-платформу Telegram Open Network (TON) и криптовалюту Gram. A разрабатывать ему проект помогает брат, Николай Дуров.

Прошел почти год, и пока неизвестно, что там у Дуровых с их блокчейном. А вот мошенники на имени бизнесмена уже во всю зарабатывают. Речь, видимо, идет о миллионах рублей по всей стране - и это только по самым скромным подсчетам. В Красноярске, к примеру, произошел случай, когда женщина, купившись на имя Дурова, отдала мошенникам 594 800 рублей. О нем «Комсомольской правде» - Красноярск стало известно из собственных источников. Объясним на примере схему, по которой работают аферисты.

Кредит доверия

Красноярка Татьяна П., как-то вечером пролистывая Инстаграм, наткнулась на рекламу, где черным по белому было написано, что проект Павла Дурова заработал. И теперь каждый россиянин, поучаствовав, может в месяц зарабатывать по 50 -70 тысяч рублей, как говорится, не вставая с дивана, на бирже. До этого краем уха она слышала о блокчейне Дурова и рассудила: время пришло, пора зарабатывать. Перешла по ссылке и оставила свои данные на сайте - почту и номер телефона. Потом ей пришло письмо с пошаговой инструкцией по пользованию блокчейном -требовалось активировать счет на платформе. А вечером того же дня раздался звонок.

- Вы можете зарабатывать, вкладывая совсем небольшие деньги на биржу, - уверял менеджер сервиса, представившийся Евгением Беляевым.

- О какой сумме речь? - спросила Татьяна. На тот момент она уже внутренне была готова вложиться - поверила.

- Нужно, чтобы на банковской карте находилось 11 800 рублей - это стартовый капитал, - пояснил звонивший.

Спустя неделю Татьяна сумму внесла и подтвердила участие. Потом ей позвонил другоф специалист Роман Кузнецов, - чтобы помочь настроить программу на ноутбуке женщины. Он удаленно подключился к ноутбуку Татьяны с помощью специального сервиса и помог перевести деньги на «платформу». Конечно, женщина опасалась. Но когда перевела деньги, увидела их в своем личном кабинете. Ну, а дальше начались «инвестиции».

Усыпили бдительность

Буквально за несколько часов счет Татьяны увеличился на 987 рублей. Чтобы показать ей, как якобы работают ее деньги, мошенники перекинули эту сумму на ее банковскую карту. А потом предложили увеличить депозит.

- Вот так сервис работает, - разливался по телефону Кузнецов. - Больше вкладываете -больше получите.

Татьяна поверила второй раз и с кредитки перекинула еще 65 тысяч рублей. Дальше - больше. В прямом смысле слова. Женщина взяла кредит на 250 тысяч и все деньги вновь вложила в биржу. При этом дохода никакого от вложений не было. Когда Татьяна начала задавать вопросы, ее перевели еще на одного сотрудника, Евгения, - якобы для выплаты денег. Тот начал рассказывать, как заплатить налоги с заработанного.

- С прибыли нужно было оплатить налог -168 000 рублей, - пояснил Евгений.

Женщина заплатила. А потом на сайте начались проблемы.

- У нас технические неполадки с вашим счетом на сайте, - извиняющимся тоном говорил Евгений. - Ваши налоги оплачены, не переживайте. Но выплатить мы пока вам ничего не можем - специалисты разбираются. Давайте зеркальную сделку проведем - это ускорит процесс. Внесите 100 тысяч рублей, пожалуйста.

И... Татьяна вновь поверила. В тот же вечер «отзеркалила» мошенникам еще 100 тысяч. Стала ждать свою прибыль. Но дождалась... звонка руководителя финансового отдела.

- Наш специалист ошибся, - убедительно начал заливать совсем новый персонаж. - - Ваши деньги зачислены не туда. Внесите еще 100 тысяч рублей, иначе зеркальная сделка будет недействительна.

Тут у женщины, как говорится, открылись глаза. Поняла, что все это - афера. И побежала в полицию. Все номера московских телефонов, с которых звонили мошенники, адрес платформы - теперь у правоохранителей. К слову, сайт заблокирован.

P.S.

Корреспондент «Комсомольской правде» - Красноярск натолкнулась на похожую рекламу в Фейсбуке. Другая фирма, другие действующие лица, другой первоначальный взнос, но схема такая же. Позднее сообщим, чем окончился наш эксперимент. Не ведитесь на уговоры мошенников - это очередная дурилка. На этот раз - на имени Дурова.