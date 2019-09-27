2019-09-27T05:07:16+03:00
Общество

На выходных в Красноярске ожидается похолодание, дожди и сильный ветер

Заморозки начнутся с пятницы
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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На выходных в Красноярске ожидается похолодание, дожди и сильный ветерНа выходных в Красноярске ожидается похолодание, дожди и сильный ветерФото: Мария ЛЕНЦ
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Вот и бабье лето уходит из Красноярска. В пятницу, 27 сентября, в краевом центре ожидаются первые заморозки, так что, несмотря на относительно солнечный денек , одеваться нужно теплее. Днем в пятницу, по данным метеорологов, переменная облачность, столбики термометров поднимутся только до плюс 11 градусов. Ожидается ветер - 3-9 метров в секунду.

Не порадуют теплом и выходные. Днем в субботу, 28 сентября, погода будет такой же - до плюс 11 градусов. Правда, сопровождаться все это будет дождем. Не забудьте зонтики, если соберетесь на прогулку. Потому что начнется дождь с самого утра и будет накрапывать до вечера. Ветер усилится, в субботу его скорость будет достигать 15 метров в секунду. А в воскресенье, 29 сентября, еще поднажмет - порывы до 19 метров в секунду. Днем, правда, ослабнет до 13 метров в секунду. Ожидаются дожди, возможен мокрый снег. Днем в воскресенье столбики термометров поднимутся до плюс 9 градусов. Одевайтесь теплее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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