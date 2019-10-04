2019-10-04T15:31:43+03:00
Общество

Два в одном. В Якутии найден уникальный алмаз-матрешка

Это первый случай за всю историю [фото, видео]
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Два в одном. В Якутии найден уникальный алмаз-матрешка. Фото, видео: ГК АЛРОСА.Два в одном. В Якутии найден уникальный алмаз-матрешка. Фото, видео: ГК АЛРОСА.
Изменить размер текста:

Кажется, такого просто не может быть, но… В Якутии обнаружили уникальный алмаз-матрешку: когда внутри одного камня есть еще один, и он движется свободно. Завораживающее зрелище! Это первый такой камень за всю историю добычи алмазов, аналогов просто нет.

Уникальную находку сделали на Нюрбинском горно-обогатительном комбинате (он входит в группу компаний АЛРОСА, мирового лидера по объему добычи алмазов).

Алма-матрешка.

Обнаруженная горняками матрешка – «дама» возрастная, камню может быть больше 800 миллионов лет. Несмотря на затейливое строение, он довольно легкий: весит только 0,62 карата (это 0,124 грамма). Максимальные размеры - 4,8×4,9×2,8 миллиметров.

Как выяснилось, необычный алмаз заметили при сортировке специалисты Якутского предприятия по торговле алмазами. Вот и передали его в Научно-исследовательское геологическое предприятие АЛРОСА. А там основательно изучили.

По версии ученых, сначала образовался внутренний алмаз. А внешний возник уже на следующих стадиях роста.

- Самое интересное было понять, как между двумя алмазами появился воздух, - поделился Олег Ковальчук, заместитель директора НИГП АЛРОСА по инновационной работе. - Есть две основные гипотезы. Согласно первой, во время роста алмаз был захвачен мантийным минералом. А позже тот позже был растворен в условиях земной поверхности. Согласно второй, из-за сверхбыстрого роста внутри алмаза образовалась прослойка из пористого поликристаллического алмазного вещества, которая впоследствии была растворена более агрессивными мантийными процессами. В результате один алмаз стал свободно перемещаться внутри другого по принципу матрешки. Насколько нам известно, такие камни еще не встречались в истории добычи алмазов. Это действительно уникальное творение природы. Тем более что природа не терпит пустоты. Как правило, в таких случаях одни минералы замещаются другими без образования полости.

А тут – другое дело!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Гендиректор РУСАДА Юрий Ганус: «Престиж России рушится. Мы можем оказаться в изоляции на десять лет»
Руководитель российского антидопингового агентства в интервью «КП» рассказал, что российские спортсмены рискуют остаться без двух Олимпиад, а Россия потерять все международные турниры [эксклюзив kp.ru]
Новости 24
Мост «777» перекроют в Красноярске
Названы виновные в сносе ограды Троицкого кладбища в Красноярске
Сильный ветер обрушится на Красноярск
Волонтера Универсиады раздели догола и выпустили на мороз в Красноярске
Бесплатная парковка в аэропорту Красноярск перенесена
Плачущего сына с переломом черепа жительница Красноярска не показывала врачам четыре дня
Снос или продажа. Сгоревшую в Красноярске старинную усадьбу восстанавливать не будут
Птичку жалко. Глухарь попытался проникнуть в окно квартиры в Железногорске
Малышке уже успели дать имя. Красноярка обвинила врачей в гибели новорожденной дочки
Красноярский Биг-Бен 5 раз сыграет вальс в День учителя
Новый глава Сибирского юридического института МВД назначен в Красноярске
Кучнее, еще кучнее! Набережную у речного вокзала снова хотят застроить
Банк ВТБ выступает главным партнером – организатором Олимпиады «Я – профессионал»
Первый пошел! Экс-глава лесничества в Красноярском крае задержан за массовую вырубку
Красноярцев зовут поработать учителями за зарплату в 150 тысяч рублей
Не поделили сына. 5-летнего мальчика, похищенного отцом у матери, ищут приставы
Свалка в Академгородке Красноярска обойдется УК в 100 тысяч рублей
Еще одна камера наблюдения на переходе появилась в Красноярске
В Уяре переселенцам из аварийного жилья вручили ключи от новых квартир
В Красноярске убийцу трех человек осудили спустя 14 лет
ВТБ улучшил условия по кредитованию жилых домов
Красноярские школьники удивились, подсчитав объем автомобильных выбросов
Обманутый гражданин Китая два года ждал, когда из Красноярского края ему привезут купленный за 2,3 миллиона лес
Интернет-трафик у красноярских абонентов Tele2 в международном роуминге вырос в 2 раза
ВТБ снизил ставки по кредитам наличными и рефинансированию
Глава Ачинска пожаловался на состояние старинных домов: информация дошла до Дмитрия Медведева
Красноярцы пожаловались на Вантовый мост, который всю ночь исполнял гимн