Осторожно - охранная зона!

Энергетики завершают последние приготовления к зиме. Впереди период максимальных нагрузок, когда значение надежного электроснабжения возрастает в разы. От работы электрических сетей во многом зависит, будет ли свет и тепло в наших домах. Именно поэтому Красноярское предприятие ПАО «ФСК ЕЭС» (Россети ФСК ЕЭС) предпринимает все возможные меры, чтобы обеспечить стабильную работу подстанций и линий электропередачи, от которых зависит электроснабжение Красноярского края.

Простые правила

Погода нередко испытывает на прочность энергетические объекты, но не меньший вред им способен нанести сам человек, когда забывает о правилах безопасного поведения вблизи подстанций и ЛЭП.

Одной из самых распространенных причин отключения линий электропередачи и, как следствие, обесточения потребителей, являются лесные пожары. Поэтому необходимо быть особенно бдительными при проведении осенью полевых работ. Преднамеренное сжигание копен соломы, стогов сена, нескошенной кормовой травы и других сельскохозяйственных культур, оставленных владельцами непосредственно под проводами и в охранной зоне ЛЭП.

Стоп: охранная зона!

В отношении воздушных ЛЭП действуют параметры охранных зон, установленные постановлением правительства России №160 от 24 февраля 2009 года «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». Охранная зона – это территория вдоль линии в виде участка земли и воздушного пространства по обе стороны от крайних проводов. Ширина этого участка с каждой стороны составляет:

- для ЛЭП 220 кВ — 25 метров

- для ЛЭП 500 кВ — 30 метров

Нарушение границ охранных зон ЛЭП может привести к авариям и порой даже трагедиям. Все действия в охранных зонах ЛЭП должны быть согласованы с энергетиками! Кроме того, на территориях охранных зон запрещен проезд большегрузных машин и механизмов высотой более 4,5 метра.

В охранных зонах ЛЭП категорически запрещено:

- пилить лес, заготавливать и складировать дрова,

- без согласования с сетевой организацией вести строительные работы,

- устраивать свалки бытовых отходов,

- складировать солому, сено, корма, удобрения и др.

- размещать и хранить горюче–смазочные материалы;

- разводить огонь, сжигать мусор, отходы, солому, камыш, автопокрышки.

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена административная ответственность в виде штрафа для граждан до пяти тысяч рублей, для юридических лиц – до одного миллиона, а также уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком до десяти лет.

Для сохранения собственной жизни и здоровья необходимо обращать внимание на предупреждающие знаки и плакаты, установленные на опорах и рядом с опорами линий, а также строго соблюдать следующие требования:

— не залезать на опоры ЛЭП;

— не набрасывать на провода и опоры воздушных ЛЭП посторонние предметы;

— не приближаться к оборванному проводу ЛЭП, лежащему на земле или к дереву, на котором повис провод;

— запрещено играть в волейбол, футбол вблизи опор ЛЭП и под проводами;

— запрещено ловить рыбу в охранной зоне линий электропередачи и проходить под проводами с поднятой удочкой;

— запрещено влезать на деревья вблизи опор ЛЭП, особенно если кроны деревьев расположены очень близко к проводам.

Энергетики обращаются за поддержкой к жителям Красноярского края и просят сообщать о замеченных правонарушениях в полицию или звонить по телефону: 8 (391) 265-95-00.