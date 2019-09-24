Skoda – это более ста лет высокого стиля, качества и безопасности; компания создает автомобили выражающие уверенность, современный дизайн и инновации.

Гранада-Центр (Официальный дилер Skoda в Красноярске) реализует полный модельный ряд автомобилей, здесь же осуществляется техническое и сервисное обслуживание представленной марки.

Компания также предоставляет услуги по кредитованию и обмену автомобилей по системе Trade-In. И с завидной периодичностью предлагает своим клиентам акции и спецпредложения на покупку и обслуживание автомобилей.

Гранада Центр, Официальный дилер ŠKODA

ул. Маерчака 109 Л, 660048, Красноярск, Россия

T +7 391 219 99 50, Ф +7 391 219 99 50, www.skoda124.ru, info@skoda-granadacenter.ru

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