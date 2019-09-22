«Жуткий позор и стыд»: ученых из Германии не допустили к участию в научной конференции в Туве

В Туве V Международная научно-практическая конференция «Биоразнообразие и сохранение генофонда флоры, фауны и народонаселения Центрально-Азиатского региона» завершилась громким скандалом. Немецкие ученые - семейная пара Михаэль и Аннегрэт Штуббэ - не смогли принять участие в деловой программе. Их просто не пустили на территорию Тувинского государственного университета. Об этом сообщил на своей странице в facebook сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН Андрей Чабовский:

«Вернулись с конференции в Кызыле (Тува). Международный статус ей обеспечивали два немца: уважаемый профессор и его жена-коллега. До того они более 20 лет вкладывались и деньгами, и своей работой в исследования в Туве, стали ее фанатами, обзавелись друзьями и сами стали таковыми для многих местных и вообще российских зоологов. Он - почетный член российского териологического общества при РАН. К конференции на свои деньги они отчеканили очень симпатичные памятные медали, чтобы вручить их уважаемым российским коллегам. На конференцию в Университет местное министерское начальство их не пустило, из программы доклады вычеркнули. Вообще не пустили в здание. Не оргкомитет, а чиновники (как я понимаю, местного министерства образования) запретили участие иностранных коллег в конференции. Жуткий позор и стыд».

Научный оргкомитет и организовал приезд ученых с мировым именемФото: Мария ЛЕНЦ

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, именно научный оргкомитет и организовал приезд ученых с мировым именем. В программе конференции были указаны выступления Михаэля и Аннегрэт Штуббэ. Это очень важно для развития науки, обучения молодых и заслуживает только поддержки. Но! Ректорат университета (не научный оргкомитет конференции) решил на всякий случай проконсультироваться у местного министерства образования по поводу приезда иностранцев. И выяснилось, что немецкие гости прибыли по туристическим визам. По российскому законодательству в этом случае участие иностранных граждан в международных мероприятиях невозможно. Им необходимо было оформить свой визит, как рабочую поездку – Dinstreise. Об этом рассказали журналистам в пресс-службе вуза. И добавили, что гостям из Германии предложили опубликовать результаты исследований в Сборнике конференции.

К 80-летию профессора Штуббе фирма Lovenir.ru изготовила персонализированные матрешки Фото: соцсети

По мнению Андрея Чабовского, неприятный инцидент стал следствием скандального приказа Минобрнауки о введении ограничений на контакты российских ученых с иностранными коллегами. Рекомендовано уведомлять министерство о визите иностранцев, на встрече должно быть не менее двух россиян, а зарубежные ученые не должны иметь при себе никаких записывающих и копирующих информацию устройств.

Эта история уже вызвала шквал критики в интернете. Ведь супруги Штуббэ могли и не знать про разные виды виз. Оформляли поездку, как всегда, поскольку ездили в Туву уже много лет. К 80-летию профессора Штуббе, почетного члена Териологического общества при РАН, фирма Lovenir.ru даже изготовила персонализированные матрешки внутри с тувинским бобром - объектом их многолетних исследований.

Российские ученые рекомендовали сделать заявление с извинениями и разъяснением ситуации для участников конференции на заключительном заседании. Но этого не было сделано.

Тувинский государственный университет Фото: соцсети

«Искренне извиниться смогла только завкафедрой, остальные действовали через третьих лиц», - прокомментировал запись Чабовского биолог Александр Савельев, сотрудник Всероссийского научно-исследовательского института охотничьего хозяйства и звероводства.

Несмотря на неприятный инцидент с немецкими учеными, конференция состоялась. По информации вуза, было представлено около 60 научных работ. Среди участников - ученые из Москвы, Владивостока, Красноярска, Новосибирска, Кирова, Иркутска, Улан-Удэ, Абакана. На мероприятии также присутствовали зарубежные специалисты из Германии, Испании, Великобритании.