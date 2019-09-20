Современная многофункциональная больница открыла свои двери для пациентов в Богучанах

Это даже не больница, а настоящий больничный городок! Располагается он в лесной части села Богучаны. На площади в 25 тысяч квадратных метров возведено несколько зданий различной этажности (от одного до пяти), сообщающихся между собой блоков. 14 лифтов (!), инженерные сети, современная система вентиляции. Заработал этот крупный многофункциональный комплекс не так давно.

Для больницы приобретено новое цифровое оборудование Фото: министерство здравоохранения Красноярского края

Богучаны – это крупный районный центр, где проживают более 45 тысяч человек. Больница – это один из самых больных вопросов для жителей. Долгое время врачи вели прием в деревянном здании, которое больше напоминало барак. Возведено оно было еще в 1932 году. Со временем места в больнице стало катастрофически не хватать. Площадь увеличивали за счет пристроек. Медики старались поддерживать на рабочем месте чистоту и стерильность, но все это были временные меры. Требовались кардинальные перемены. Несколько лет жители ждали завершения строительства новой больницы. Ее начали возводить еще в 2007 году. По ряду причин строительство затянулось. Но в итоге все получилось даже лучше, чем планировалось…

Больница уже работает в обычном режиме Фото: министерство здравоохранения Красноярского края

К услугам пациентов: детская поликлиника, взрослая в смену с женской консультацией, дневной и круглосуточный стационар, инфекционное отделение с боксами для взрослых и для детей, педиатрическое отделение, гинекологическое отделение, хирургия, терапия, реанимация. Есть родильное отделение на 15 коек с собственной операционной, оперблок на две операционные и многое другое. Для больницы приобретено новое цифровое оборудование – компьютерный томограф, маммограф, рентгенаппрат, флюорограф. А также эндоскопическое оборудование и три аппарата УЗИ (ультразвуковой диагностики).

Здесь можно проводить более сложные диагностические операции Фото: министерство здравоохранения Красноярского края

На сегодня больница в Богучанах – это одно из самых, хорошо оснащенных учреждений здравоохранения в районах, и, практически, самое большое из построенных за последнее время в райцентрах.

Сейчас персонал освоился в новых помещениях, завершены все организационные моменты.

- Коллектив в восторге! – рассказала Светлана Григажаускене, главная медицинская сестра больницы. - Оборудование новое современное все. Новые модели. Удобно работать. В старом здании было и холодно - старые батареи и окна. Некомфортно врачам и пациентам. Сейчас все замечательно.

Сейчас персонал освоился в новых помещениях Фото: министерство здравоохранения Красноярского края

19 сентября с коллективом больницы встретился министр здравоохранения Красноярского края Борис Немик, а пациенты смогли проконсультироваться по поводу своего здоровья у краевых специалистов.

- За последние двадцать лет, это один из самых крупных медицинских комплексов построенный в районах края, - сказал Борис Маркович в ходе общения с местными медиками и пациентами. - Он соответствует требованиям не только районной больницы, но и на порядок выше по оснащенности медицинским диагностическим оборудованием. Здесь можно проводить более сложные диагностические операции, в том числе диагностировать инсульты. В больнице есть компьютерный томограф, рентгеноборудование, позволяющее диагностировать сочетанные травмы. Сейчас мы обсуждаем вопрос о том, что получать в этом центре комплексную диагностику могли и жители Кежемского района.

С коллективом больницы встретился министр здравоохранения Красноярского края Борис Немик Фото: министерство здравоохранения Красноярского края

Борис Маркович на второй день своего визита провел клинический обход отделений, а затем принял участие в работе выездного совещания совместно с представителями Территориального Фонда ОМС, главными врачами восточной группы районов края и представителями краевых клиник.

Добавим, что новая больница уже работает в обычном режиме. Амбулаторную помощь за это короткое время получили 6,5 тысяч пациентов. Кроме того, врачи провели 60 операций, 25 малышей появились на свет. Более тысячи человек прошли флюорографические обследования. В клинико-диагностической лаборатории проведено почти 50 тысяч исследований.