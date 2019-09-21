2019-09-21T11:13:08+03:00
Спорт

«Да! Мы сделали это!»: красноярка с идеальным бикини стала чемпионкой турнира Арнольда Шварценеггера

Мария Макарова стала чемпионкой Arnold Classic Europe 2019 [видео]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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«Да! Мы сделали это!»: красноярка с идеальным бикини победила в турнире Арнольда Шварценеггера Фото: инстаграм Марии Макаровой«Да! Мы сделали это!»: красноярка с идеальным бикини победила в турнире Арнольда Шварценеггера Фото: инстаграм Марии Макаровой
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В мире фитнес-индустрии и бодибилдинга Марию Макарову из Красноярска знают хорошо. Маша неоднократно одерживала убедительные победы в конкурсах бикини. Всех ее титулов, наверное, и не сосчитать. Между тем, еще пару лет назад Мария была обычной банковской служащей, менеджером ро работе с юрлицами. Но увлеклась бодибилдингом, и жизнь круто изменилась: упорные тренировки под чутким руководством наставника Алексея Плюхина, «сушка», соревнования, награды. Однако заветной мечтой спортсменки всегда был престижный турнир Arnold Classic (один из самых престижных турниров бодибилдеров в мире). И вот - победа! Мария Макарова в Барселоне стала чемпионкой Arnold Classic Europe 2019.

Мария Макарова победила в турнире Арнольда Шварценеггера.Видео: инстаграм Марии Макаровой

- Да! Мы сделали это! - делится радостью с подпичиками своего Инстаграма Мария. - Я стала чемпионкой Arnold Classic Europe 2019. Ребята, спасибо за добрые слова, которые пишете. Я пока ничего не понимаю. Поэтому нужно отдыхать и собираться с мыслями. Абсолютка в воскресенье продолжаем держать форму.

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Мотивашка перед сном
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Упорства Маше не занимать! Она, действительно, большая молодец и трудяга.может быть, поэтому мечты у нее сбываются.

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-- Она очень целеустремленная, - рассказывает тренер по бодибилдингу клуба «Step by step», где занимается Мария, Алексей Плюхин. - И щепетильная в вопросах выполнения моих рекомендаций: всегда четко соблюдает режим питания и по-настоящему выкладывается на тренировках.

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По всей видимости, это не последний пьедестал для упорной спортсменки. С победой, Мария!

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ТТХ

Рост: 164 см, вес 58 кг (к соревнованиям Мария снижает его до 53,5). Объем груди – 89 см., талии – 60 см, бедер – 90 см.

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Мария Макарова стала абсолютной чемпионкой СФО и будет участвовать во всероссийских соревнованиях (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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