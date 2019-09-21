«Да! Мы сделали это!»: красноярка с идеальным бикини стала чемпионкой турнира Арнольда Шварценеггера

В мире фитнес-индустрии и бодибилдинга Марию Макарову из Красноярска знают хорошо. Маша неоднократно одерживала убедительные победы в конкурсах бикини. Всех ее титулов, наверное, и не сосчитать. Между тем, еще пару лет назад Мария была обычной банковской служащей, менеджером ро работе с юрлицами. Но увлеклась бодибилдингом, и жизнь круто изменилась: упорные тренировки под чутким руководством наставника Алексея Плюхина, «сушка», соревнования, награды. Однако заветной мечтой спортсменки всегда был престижный турнир Arnold Classic (один из самых престижных турниров бодибилдеров в мире). И вот - победа! Мария Макарова в Барселоне стала чемпионкой Arnold Classic Europe 2019.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/733373" frameborder="0"></iframe> Мария Макарова победила в турнире Арнольда Шварценеггера.Видео: инстаграм Марии Макаровой

- Да! Мы сделали это! - делится радостью с подпичиками своего Инстаграма Мария. - Я стала чемпионкой Arnold Classic Europe 2019. Ребята, спасибо за добрые слова, которые пишете. Я пока ничего не понимаю. Поэтому нужно отдыхать и собираться с мыслями. Абсолютка в воскресенье продолжаем держать форму.

masha_masincher Мотивашка перед сном

Упорства Маше не занимать! Она, действительно, большая молодец и трудяга.может быть, поэтому мечты у нее сбываются.

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-- Она очень целеустремленная, - рассказывает тренер по бодибилдингу клуба «Step by step», где занимается Мария, Алексей Плюхин. - И щепетильная в вопросах выполнения моих рекомендаций: всегда четко соблюдает режим питания и по-настоящему выкладывается на тренировках.

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По всей видимости, это не последний пьедестал для упорной спортсменки. С победой, Мария!

masha_masincher Ну что? Все уже пришли в себя после новогодних праздников? Я из себя надолго и не уходила, покушала 31 и 1, на этом все работаю со 2 января и стабильно тренируюсь Ведь на весну у нас с @aleksey_plyuhin очень интересные планы #kolizeyfit #kolizeyteam #kolizey #welnessfitness #bikini #bikinigirl #bikinimodel #fitness #fitnessgirl #fitnessbikini #motivation #bodybuilding #sportgirl #sport #sportlife #fitness #fitnessmodel #fitnessgirl #fitnessmotivation #fitnessbikini #bikini #bikinigirl #bikinimodel #motivation

ТТХ

Рост: 164 см, вес 58 кг (к соревнованиям Мария снижает его до 53,5). Объем груди – 89 см., талии – 60 см, бедер – 90 см.

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