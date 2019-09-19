Нашли по тапку. Пациент заблудился и просидел три дня в подвале больницы Железногорска

Заблудиться можно в тайге, в мегаполисе, а иногда, как говорится, и в трех соснах. В Железногорске (закрытый город в Красноярском крае с оборонными предприятиями) пациент заблудился в подвале клинической больницы №51 ФМБА России и провел там три дня. Все это время мужчину искали. Невероятно, но факт! Как же такое могло произойти? А вот как.

Без названия.

35-летний Павел Б. потерялся 16 сентября. Мужчина ушел из стационара в чем был – трико футболка и тапочки, которые заботливая жена принесла ему из дома. Волонтерам поисково-спасательной группы «Сибирь» женщина рассказала, что в обед ей позвонил лечащий врач Павла и коротко сообщил: «В 10.00 были назначены процедуры, он не явился, и в палате его нет». Женщина сразу же бросилась к поисковикам, потому что у Павла хроническое неврологическое заболевание, и он, действительно, мог уйти. Те направили ее в полицию. Начались масштабные поиски.

- Был проведен обход всей прилегающей к больничному городку территории, - рассказал Александр Поляковский, командир поискового отряда «Сибирь». – Мы осмотрели парк, рынок, стадион, - искали до самой ночи, патрулировали дворы и улицы. Но поиск ничего не давал. Три дня вели поиск.

И еще долго бы искали, но…

- Ребята скромничают, - говорит Наталья Литовченко, продюсер Муниципального телевидения. Железногорск (наши коллеги снимали сюжет о поисках Павла). – Именно поисковикам пришла счастливая мысль осмотреть подвал больницы, чтобы точно быть уверенными, что его нет на территории.

Клиническая больница №51 в Железногорске. Фото: официальная группа больницы в ВК

Но в больницу так просто, конечно, не попасть. К тому же, после того, как Павел потерялся, его буквально тут же выписали – за нарушение режима стационара. Сами медики, конечно, поисков не вели. Родственники Павла попросили в полиции привлечь к поискам кинологов. Жена Павла дала для поисков тапок. И собака, ее зовут Челси, тут же взяла след… Он вел в подвал. Возле очередной запертой двери Челси четко показала – тут! И действительно, Павел оказался внутри. Он никуда не двигался, сидел, обессилено прислонившись к стене. Был сильно изможден и измотан, перенервничал.

- Главное – живой! – радуются поисковики. – Остальное, как говорится, приложится.

Павла вновь положили в ту же самую больницу. Сейчас он восстанавливается после случившегося.

Жители Железногорска, между тем, не удивлены, что мужчина потерялся именно в КБ №51. О больнце, будем честны, идет дурная слава – много недовольных и обращением с пациентами, и качеством медицинских услуг.

- Я думаю, и других потерявшихся можно поискать в подвале этой больницы, - иронизируют железногорцы в соцсетях. – Кстати, в подвале у них целый лабиринт: гардероб для пациентов и персонала, подвал связывает между собой другие корпуса больницы. Персонал знает куда идти, они не теряются. А пациент запросто заблудиться мог. Там раньше даже бабушка сидела, специально указывала, куда идти, чтобы попасть в другой корпус.

От комментариев руководство КБ №51 ФМБА России отказывается.

За помощь в подготовке материала благодарим Муниципальное телевидение. Железногорск.