После взрывов в Каменке умерла заведующая военным складом

Заведующая военным складом в деревне Каменка под Ачинском, где в авусте этого года прогремели взрывы, скончалась. Информацию подтвердили в минздраве Красноярского края.

Напомним, 5 августа на расположенном в Каменке складе боеприпасов случился пожар и серия взрывов. Жители в панике вынуждены были покинуть свои дома. Некоторые пробирались за помощью через тайгу. Было объявлено об эвакуации Ачинска (город расположен в 20 километрах от деревушки). На тушение пожара брошены силы минобороны - ИЛ - 76 заливали пламя с воздуха. К вечеру 7 августа люди начали возвращаться в уцелевшие дома. Однако 9 августа все повторилось - в стеллаж с боеприпасами попала молния, вызвав очередную серию неконтролируемых взрывов. Пламя вновь тушили с воздуха. Спустя несколько дней жителям позволили вернуться в свои дома. По официальной информации, от взрывов в Каменке постралало 40 человек. Один человек погиб.

Накануне заведующая военным складом скончалась. В момент взрывов 5 августа она оказалась на рабочем месте. Женщина была эвакуирована, однако чувствовала себя хорошо. Во время второй серии взрывов Любовь Е. была дома с мужем. От взрыва их домик (он находится в 2 километрах от склада) подбросило в воздух, а Любовь упала и сильно ударилась. С тех пор женщине становилось все хуже, но некоторое время она еще ходила на работу. В сентябре попала в больницу. А несколько дней назад скончалась.

- В больнице ей тоже становилось все хуже, - рассказывает корреспондент телеканала ОСА Наталья Солодовник. - В итоге, женщина скончалась. 17 сентября ее должны были похоронить, однако родственникам тело не отдали. Идет судмедэкспертиза, которая установит, стала ли причиной смерти баротравма, полученная при взрывах. Не исключено, что после поле экспертизы родственники женщины обратятся в суд.

Сейчас в Каменке продолжаются аварийно-восстановительные работы, которые обещают завершить до наступления холодов.

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Территорию военного склада продолжают проливать и с воздуха, и с земли. Саперы и пожарные продолжают работы по ликвидации последствий взрывов на складе боеприпасов в военной части под Ачинском. Напомним, 5 августа в деревне Каменка прогремели взрывы, начался пожар, и танковые снаряды, хранившиеся здесь, начали разрываться один за другим (подробнее).

Пострадавшие от взрывов снарядов квартиры в Каменке планируют восстановить за две недели. В Ачинском районе продолжают устраняют последствия пожара на складах воинской части.

Три военных «Камаза» проехали КПП и остановились в ожидании на окраине воинского городка. Все три под завязку загружены ящиками, в которых под лучами солнца сияет стекло (подробнее).