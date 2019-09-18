«Хозяев не знаем, но спасибо им»: собака-донор спасла жизнь погибающему от укуса клеща кокер-спаниелю

Клещ укусил Чарлика неделю назад на прогулке, как это чаще всего и происходит. Хотя, казалось бы, активность у клещей по осени снижается. Но не тут-то было. Кокер-спаниель вместе с хозяином Валерием гулял недалеко от Аграрного университета, в Ветлужанке. Чарли во всю резвился, бегал за игрушками - малышу всего 3,5 месяца, так что он большой непоседа. А дома хозяева обнаружили на ухе у Чарлика клеща. Сняли, конечно. И срочно отправились за специальным ошейником. Надеялись, что беда обойдет стороной любимого пса. Но на пятый день после укуса малыш заболел.

Чарлику 3,5 месяца Фото: семейный архив Чарли

- Еще днем он чувствовал себя хорошо, мы позанимались с кинологом, - рассказал «Комсомольской правде» - Красноярск Валерий, хозяин собаки, - а вечером отказался от корма. Обычно он продолжает играть и дома после прогулки, а тут спать пошел.На следующий день тоже от еды стал отказываться, вялый стал.

После прогулки Чарлик любит поиграть дома Фото: семейный архив Чарли

Чарлика повезли к ветеринарам. И анализ показал, что у него пироплазмоз - тяжелое заболевание, от которого собака очень быстро погибает. Требовалось срочное переливание крови. И счет для Чарлика шел на часы. В соцсети Валерий бросил клич о помощи: нужен донор. Надежды было немного. Но донор нашелся. Еще месяц Чарлику предстоит проходить лечение. Но врачи сказали, что он уже вне опасности. Пока на прогулку не ходит, но опять начал играть и хорошо есть.

- Это спасло Чарли жизнь, - говорит Валерий. - Мы хозяев собаки не знаем. Знаем только, что кровь перелилиот лабрадора. Спасибо им большое.

Что делать, если вашу собаку укусил клещ?

Первое и самое важное в этом вопросе - профилактика. Ведь на клеще не написано, может он заразить или нет. Шампуни, спреи, капли и таблетки от клещей необходимо использовать в сезон активности паразитов.

Второе - превенция, после каждой прогулки осматривайте собаку на предмет укусов клеща. Если клещ укусил, понаблюдайте за собакой. Резкая перемена в поведении - повод для тревоги. Вялость, температура, отказ от корма - уже говорят о необходимости идти к ветеринарам.