«Молотили дубинками и душили»: охранники избили покупателя «Магнита» в Красноярске

Жестокая расправа над посетителем магазина «Магнит» в Красноярске попала на видео. В тот же день проверку ЧП начали полицейские, сообщает ТВК.

Все случилось во вторник утром, 24 сентября, около супермаркета «Магнит» на улице Тельмана. На кадрах видно: парень в красной куртке пытается скрыть от двух мужчин, одетых в черную униформу без опознавательных знаков. В какой-то момент увернуться не удается. И охранники с дубинками в руках набрасываются на молодого человека. Причем на глазах у десятка прохожих.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1440" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/733876" frameborder="0"></iframe> Драка у Магнита.

- Помогите! – просит парень. – Что вы делаете?!

Но на помощь не бросается никто. Кроме пожилой женщины.

- Не имеете права, вызывайте полицию, пусть там разбираются! – старается она унять нападавших.

Но и сама попадает к ним под ноги, едва не падает. В итоге минута, другая, третья – избиение продолжается.

- Молотили дубинками, душили, хватали за горло, брызнули в лицо из перцового баллончика, - говорят свидетели.

Впрочем, есть и другая версия случившегося. Когда видео выложили в соцсети, объявился еще один очевидец. Мужчина утверждает: парня «проучили» сотрудники группы быстрого реагирования при охранной фирме.

Якобы тот что-то украл. А, когда его попытались остановить, попросили показать сумку, напал на кассира, а после и на администратора магазина. Поэтому они и нажали на «тревожную кнопку». Теперь несколько заявлений на молодого человека уже лежит в полиции. Пострадавший тоже не остался в долгу – подал в МВД на обидчиков.

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства случившегося. Итогом проверки может стать уголовное дело.