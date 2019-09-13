Тепло в дома красноярцев поступит окончательно до 25 сентября

Когда начнется отопительный сезон? Для многих красноярцев это самый, пожалуй, актуальный коммунальный вопрос. Тем более что синоптики настойчиво обещают похолодание, а столбик термометра ночью падает до нуля и ниже. Сообщаем: глава города Сергей Еремин уже подписал постановление, согласно которому отопительный сезон в Красноярске начнется раньше графика, в пятницу, 13 сентября.

Стоит пояснить, что календарный график начала сезона – 15 сентября. Но по факту службы реагируют на температуру воздуха. По нормативам, запускать теплоисточники положено, если в течение пяти дней среднесуточная температура составляет ниже +8 градусов.

- Учитывая падение температуры в помещениях детских садов, школ, социальных и образовательных учреждений, а также постепенный рост количества обращений от горожан в службу 005 и прогноз синоптиков, мэр Сергей Еремин решил не дожидаться установления нормативных температур наружного воздуха и начать отопительный сезон раньше, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Однако все вышесказанное не означает, что 13 сентября во всех квартирах станут горячими все батареи. Система центрального отопления в Красноярске устроена так, что ее запуск – процесс постепенный. После того как открываются задвижки на ТЭЦ, котельных и других теплоисточниках, понадобился несколько дней, чтобы тепло дошло до потребителей. И чтобы выйти на нормативные параметры теплоснабжения, тоже потребуется время. Окончательно отопление во всех жилых домах и учреждениях города должно появиться к 25 сентября.

Порядок подключения потребителей:

- учреждения здравоохранения, школы, детские сады, профессиональные училища, учреждения для инвалидов и престарелых;

- жилые здания, общежития и гостиницы;

- общественные здания;

- здания социально-культурного назначения и высшие учебные заведения.

В мэрии предупредили: если на следующей неделе батареи в квартирах будут оставаться холодными, горожане могут позвонить на телефон службы «005». Однако лучше все-таки сообщить в свою управляющую организацию. Телефон своей УК или ТСЖ можно найти в квитанциях на оплату. Почему? Дело в том, что основные причины, по которым батареи остаются холодными, это завоздушенные стояки в отдельных квартирах, а с этим легко справляются специалисты УК, они ведь и открывают задвижки. Возможно, ваша УК решила подать тепло в квартиры чуть позже, чем в целом по городу.

С 23 сентября в районных администрациях начнут работать традиционные «горячие линии» по вопросам отопления. Номера телефонов и время работы городские власти сообщат дополнительно.

Остается добавить, что за минувшие годы не было случаев, когда начало отопительного сезона было сорвано. Вот и нынче все ресурсоснабжающие и жилищные организации отчитались в 100%-ной подготовке.

- На сегодняшний день диспетчеры службы 005 не зафиксировали увеличения количества жалоб от горожан на холод в квартирах. В службу сейчас поступают лишь единичные звонки такого характера. А некоторые горожане даже, наоборот, сообщают о том, что в квартирах жарко, - рассказывает пресс-секретарь департамента городского хозяйства Светлана Трушкова.