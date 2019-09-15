Жители дома на Аральской, в котором прогремел взрыв, начали возвращаться в свои квартиры

Жильцы дома, в котором произошел взрыв, начали возвращаться в свои квартиры. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Красноярскому краю.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="464" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/732161" frameborder="0"></iframe> Взрыв на Аральской в Красноярске.

Напомним, 15 сентября в доме на улице Аральская, 14 произошел взрыв. В результате него деформировалась стена между мусоропроводом и первым этажом дома, получили повреждения пять автомобилей, которые были припаркованы во дворе дома, и взрывная волна выбила стекла в 26 окнах. Прибывшие на место сотрудники МЧС эвакуировали 37 человек, живущих на Аральской, 14.

Комиссия отдела по ГО, ЧС и ПБ, в которую вошли представители администрации Красноярска, провела обследование подъезда. Специалисты приняли решение о том, что жильцы могут вернуться в свои квартиры. В данный момент в подъезде меняют выбитые окна. Работы планируют завершить до 23.00 часов вечера.

Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

Также, в подъезде будут установлены специальные маячки для отслеживания состояния здания до тех пор, пока не прибудет диагностический комплекс «Стрела».

Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

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Сообщение о взрыве поступило в 15.34 по местному времени. От хлопка деформировалась стена между мусоропроводом и первым этажом дома. Внутри подъезда чувствуется запах бензина, сам дом не газифицирован. (Подробности)