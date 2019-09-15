В Красноярске в жилом доме произошел взрыв

В Красноярске на улице Аральская, 14 произошел взрыв. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="464" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/732161" frameborder="0"></iframe> Взрыв на Аральской в Красноярске.

Сообщение о взрыве поступило в 15.34 по местному времени. От хлопка деформировалась стена между мусоропроводом и первым этажом дома. Внутри подъезда чувствуется запах бензина, сам дом не газифицирован.

От взрыва пострадали пять автомобилей, припаркованных рядом с домом. В доме выбито 26 окон.

Эвакуировано 37 человек. Пострадавших при взрыве нет. На Аральскую, 14 отправлено 2 автобуса для временного размещения жителей дома.

Для обследования повреждений дома отправлен диагностический комплекс «Стрела», только после этого будет понятно, пустят жителей дома в свои квартиры или нет.

Причину хлопка специалисты пока не называют. Все, что известно - взрыв произошел в мусоропроводе. На месте работают сотрудники полиции и МЧС. Привлечено 13 единиц техники.

«КП-Красноярск» следит за развитием событий.

Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Эксперт о взрывах газа в российских городах: Это происходит, потому что за оборудование толком никто не отвечает

В Красноярске 14 февраля произошел взрыв газа в жилом доме. Половина здания разрушена, к настоящему моменту известно об одной погибшей женщине. После подобных происшествий в Магнитогорске, Шахтах Ростовской области, мы попросили прокомментировать случившееся эксперта - заместителя исполнительного директора ЖКХ-Контроль Андрея Костянова (подробности).