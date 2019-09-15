В Красноярске приземлился самолет, у которого отказал правый двигатель. Происшествие случилось сегодня, 15 сентября. Известно, что воздушное судно следовало по маршруту «Талакан-Красноярск-Омск-Уфа». Как сообщили в пресс-службе красноярского аэропорта, рейс выполняла компания «Красавиа».

По предварительной информации, на борту самолета Як-42 находились 116 человек. Никто из людей во время приземления не пострадал. Кроме того, об аварийной посадке вообще речи не идет. Как отметила официальный представитель краевого МЧС Алена Алексишина, самолет приземлился в штатном режиме из-за технической неисправности. Силы и средства МЧС для эвакуации людей не привлекали.

На данный момент в авиакомпании ищут альтернативу, как отправить невольно задержавшихся в краевой столице пассажиров. Часть людей направлялась в Омск, другим нужно добраться в Уфу.