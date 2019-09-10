За девять лет работы в красноярском кардиоцентре провели более 42 тысяч операций

Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии Красноярска сегодня отмечает День рожденья! Кардиоцентру 9 лет! 10 сентября 2010 года в поликлинике Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии пришли на прием первые пациенты. За эти годы было проведено более 42 тысяч операций, 13 трансплантаций сердца.

Пациентов лечат с использованием последних достижений медицины Фото: Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии г.Красноярск

Здесь работают лучшие опытные хирурги, кардиологи, а также молодые и перспективные врачи. Пациентов лечат с использованием последних достижений медицины с помощью надежного, современного оборудования - наркозным, рентгенологическим, аппаратами искусственного кровообращения, искусственной почки, и другим необходимым арсеналом, позволяющим проводить оперативные вмешательства как малоинвазивным способом, так и на открытом сердце в условиях искусственного кровообращения.

Рентгеноперационная внутренним оснащением напоминает фантастический межгалактический корабль Фото: Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии г.Красноярск

Центр хорошо оснащен диагностическим оборудованием: компьютерным и магнитно-резонансным томографами, рентгенологическими, ультразвуковыми аппаратами и автоматическими лабораторными анализаторами.

Для того, чтобы накормить пациентов завтраком в восемь утра, на кухне Кардиоцентра кипит работа уже с пяти часов Фото: Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии г.Красноярск

На территории центра расположена консультативная поликлиника для взрослых и детей. Три взрослых хирургических отделения, детское хирургическое отделение с возможностью совместного пребывания матери и ребенка. Реанимационное отделение. Пять операционных, три из которых предназначены для работы в условиях искусственного кровообращения, еще две (с ангиографическим оборудованием) для проведения инвазивных операций.

Сложная операция Фото: Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии г.Красноярск

Операционный блок построен по английскому принципу: в каждую операционную ведут три входа - для пациента, который сначала попадает в наркозную комнату, а лишь затем в зал, где проводится операция, второй вход для оперирующей бригады и третий для ввоза расходного материала и медикаментов.

В операционной Фото: Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии г.Красноярск

В ангиографической операционной - электрофизиологическая лаборатория «Сardio Lab» для визуализации и устранения нарушений ритма сердца. Система «CARTO» - электромагнитная анатомическая навигация, благодаря которой можно создать 3D модель сердца, локализовать и устранить причину нарушений ритма сердца.

Врачи функциональной диагностики Татьяна Каретина, Марк Ганкин и Юлия Климина Фото:Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии г.Красноярск

Для того, чтобы определиться с диагнозом у тяжелого пациента, выбрать тактику оперативного лечения важна каждая деталь. Эхокардиография сердца - это «глаза» хирурга до операции.

- Дети - пациенты особые и врачи, которые работают с детьми, особенные, - рассказали «Комсомольской правде» – Красноярск в пресс-службе Кардиоцентра. - Обычному человеку сложно представить и понять сложность, ответственность, напряжение, которое испытывает доктор, работающий с маленьким пациентом.

Детский анестезиолог-реаниматолог Кардиоцентра Михаил Попов Фото: Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии г.Красноярск

Создание в Красноярске Федерального центра кардиохирургического профиля позволило существенно снизить уровень смертности населения от сердечно - сосудистых заболеваний.