2019-09-10T10:54:24+03:00
Здоровье

За девять лет работы в красноярском кардиоцентре провели более 42 тысяч операций

А еще 13 трансплантаций сердца
Ольга КОСТИНА
Поделиться:
Где можно встретить главного врача Кардиоцентра Валерия Саковича в шесть утра? В операционной! Фото: Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии г.КрасноярскГде можно встретить главного врача Кардиоцентра Валерия Саковича в шесть утра? В операционной! Фото: Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии г.Красноярск
Изменить размер текста:

Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии Красноярска сегодня отмечает День рожденья! Кардиоцентру 9 лет! 10 сентября 2010 года в поликлинике Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии пришли на прием первые пациенты. За эти годы было проведено более 42 тысяч операций, 13 трансплантаций сердца.

Пациентов лечат с использованием последних достижений медицины Фото: Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии г.Красноярск

Пациентов лечат с использованием последних достижений медицины Фото: Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии г.Красноярск

Здесь работают лучшие опытные хирурги, кардиологи, а также молодые и перспективные врачи. Пациентов лечат с использованием последних достижений медицины с помощью надежного, современного оборудования - наркозным, рентгенологическим, аппаратами искусственного кровообращения, искусственной почки, и другим необходимым арсеналом, позволяющим проводить оперативные вмешательства как малоинвазивным способом, так и на открытом сердце в условиях искусственного кровообращения.

Рентгеноперационная внутренним оснащением напоминает фантастический межгалактический корабль Фото: Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии г.Красноярск

Рентгеноперационная внутренним оснащением напоминает фантастический межгалактический корабль Фото: Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии г.Красноярск

Центр хорошо оснащен диагностическим оборудованием: компьютерным и магнитно-резонансным томографами, рентгенологическими, ультразвуковыми аппаратами и автоматическими лабораторными анализаторами.

Для того, чтобы накормить пациентов завтраком в восемь утра, на кухне Кардиоцентра кипит работа уже с пяти часов Фото: Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии г.Красноярск

Для того, чтобы накормить пациентов завтраком в восемь утра, на кухне Кардиоцентра кипит работа уже с пяти часов Фото: Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии г.Красноярск

На территории центра расположена консультативная поликлиника для взрослых и детей. Три взрослых хирургических отделения, детское хирургическое отделение с возможностью совместного пребывания матери и ребенка. Реанимационное отделение. Пять операционных, три из которых предназначены для работы в условиях искусственного кровообращения, еще две (с ангиографическим оборудованием) для проведения инвазивных операций.

Сложная операция Фото: Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии г.Красноярск

Сложная операция Фото: Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии г.Красноярск

Операционный блок построен по английскому принципу: в каждую операционную ведут три входа - для пациента, который сначала попадает в наркозную комнату, а лишь затем в зал, где проводится операция, второй вход для оперирующей бригады и третий для ввоза расходного материала и медикаментов.

В операционной Фото: Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии г.Красноярск

В операционной Фото: Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии г.Красноярск

В ангиографической операционной - электрофизиологическая лаборатория «Сardio Lab» для визуализации и устранения нарушений ритма сердца. Система «CARTO» - электромагнитная анатомическая навигация, благодаря которой можно создать 3D модель сердца, локализовать и устранить причину нарушений ритма сердца.

Врачи функциональной диагностики Татьяна Каретина, Марк Ганкин и Юлия Климина Фото:Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии г.Красноярск

Врачи функциональной диагностики Татьяна Каретина, Марк Ганкин и Юлия Климина Фото:Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии г.Красноярск

Для того, чтобы определиться с диагнозом у тяжелого пациента, выбрать тактику оперативного лечения важна каждая деталь. Эхокардиография сердца - это «глаза» хирурга до операции.

- Дети - пациенты особые и врачи, которые работают с детьми, особенные, - рассказали «Комсомольской правде» – Красноярск в пресс-службе Кардиоцентра. - Обычному человеку сложно представить и понять сложность, ответственность, напряжение, которое испытывает доктор, работающий с маленьким пациентом.

Детский анестезиолог-реаниматолог Кардиоцентра Михаил Попов Фото: Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии г.Красноярск

Детский анестезиолог-реаниматолог Кардиоцентра Михаил Попов Фото: Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии г.Красноярск

Создание в Красноярске Федерального центра кардиохирургического профиля позволило существенно снизить уровень смертности населения от сердечно - сосудистых заболеваний.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Клиника года-2019: спасибо, доктор!»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
ГИБДД предупредила красноярцев о плохой видимости и затяжном дожде
Только и успел крикнуть: «Мама»! В Красноярске годовалый малыш попал в реанимацию после «манту» и порции детского пюре
Tele2 снова быстрее всех по темпам строительства LTE – Роскомнадзор
В экопарке «Гремячая грива» установили 3D-макет всех маршрутов
В Красноярске из-за ремонта на сутки отключат холодную воду
В Красноярске скверу на Копылова дали имя первого губернатора
Жители в шоке! Хостел для бывших зеков открыли в одной из многоэтажек Красноярска
Сломался перед полетом. Пассажиры «Победы» несколько часов просидели в неисправном самолете
Коляску с брошенным грудничком нашли на автостоянке у спорт-отеля под Красноярском
В Красноярске назвали даты проведения КЭФ-2020
Aнтимонопольщики заподозрили мэрию в сговоре с владельцами павильонов
В Красноярске умер мужчина, которого доставили в БСМП с тяжелыми травмами из отдела полиции
Красноярск вошел в десятку городов, где живут самые красивые девушки
В Красноярске пройдет общегородской субботник
Жителя Красноярского края подвело влечение к несовершеннолетней
Браконьерам в Красноярском крае не оставляют шансов безобразничать
ВТБ-Онлайн запустил накопительный счет «Копилка»