2019-09-10T09:47:26+03:00
Наука

В Туве археологи обнаружили древний «айфон»

А его владелицу назвали Наташей
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Фото: ИИМК РАН / Павел ЛЕУСФото: ИИМК РАН / Павел ЛЕУС
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Невероятно, но факт: археологи откопали в Туве предмет, который сильно напоминает модный гаджет. Положить в ладонь – один в один по формату. Правда, сделан он из камня черного цвета размерами 20 на 11 сантиметров и украшен драгоценными камнями с добавлением бирюзы, сердолика и нефрита. А возраст предмета - примерно 2137 лет.

iPhone like chic belt buckle.courtesy Pavel Leus

На самом деле в Туве работает археологическая экспедиция Института истории материальной культуры РАН под руководством профессора археологии Марины Килуновской. Их интерес вызывает могильник Ала-Тей, его еще называют «Русская Атлантида». Дело в том, что находится некрополь на острове в зоне Саянского водохранилища и доступен для работы археологов только в очень жаркие месяцы года.

Фото: ИИМК РАН / Павел ЛЕУС

Фото: ИИМК РАН / Павел ЛЕУС

Чем же на самом деле является предмет, который ученые сравнили с «айфоном»? Вероятнее всего это пряжка для ремня, там есть характерные отверстия для крепления. И находился он на уровне пояса на женском скелете. Обладательницу предмета археологи в шутку назвали Наташей. А ее возраст идентифицировали по китайским монетам ушу, которые были в ходу на рубеже старой и новой эры.

КОММЕНТАРИЙ

Марина Килуновская, старший научный сотрудник Отдела археологии Центральной Азии и Кавказа ИИМК РАН, руководитель экспедиции:

- Исследования начались в мае 2016 года в зоне затопления Саяно-Шушенской ГЭС, где в это время уровень воды был очень низким и открылись большие пространства по берегам Енисея, на которых обнаружены многочисленные археологические памятники. Наиболее интересен могильник Ала-Тей, где было раскопано 10 погребений хунну - кочевого народа, жившего в степях к северу от Китая в I векедо н.э. - II веке н.э.

Мария Килуновская. Фото: ИИМК РАН

Мария Килуновская. Фото: ИИМК РАН

ИСТОЧНИК KP.RU

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