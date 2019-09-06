Театральный синдром: в Красноярске на выходные перекроют улицу Вавилова и центр города

В Красноярске проходит фестиваль «Театральный синдром». И в выходные, 7 и 8 сентября, водятся временные ограничения для движения транспорта на ул. Вавилова и в центральной части города. Так что автомобилистам нужно заранее продумать пути передвижения, чтобы избежать заторов на дороге.

Для обеспечения безопасности на время проведения массовых мероприятий будут полностью закрыты для движения следующие участки:

- 7 сентября с 15.00 до 23.00 – Академика Вавилова от Затонской до Вузовского переулка;

- 7 сентября с 19.00 до 23.00 – Академика Вавилова от Вузовского переулка до дома № 53;

- 7 сентября с 15.00 до 23.00 – улица Академика Вавилова по проезду с восточной стороны здания № 25;

- 8 сентября с 18.00 до 22.00 – проспект Мира от Кирова до площади Мира;

- 8 сентября с 18.00 до 22.00 – от Ленина до Карла Маркса по улицам Перенсона, Парижской Коммуны, 9 Января и Каратанова;

- 8 сентября за 20 минут до начала прохождения колонны по Вейнбаума, Сурикова на пересечении с проспектом Мира.

Кроме того, остановка и стоянка транспорта будет временно запрещена:

- с 17.00 6 сентября до 23.00 7 сентября по Академика Вавилова от Затонской до дома № 53 по Академика Вавилова, по проезду с восточной стороны здания № 25 по Академика Вавилова;

- с 17.00 7 сентября до 22.00 8 сентября по проспекту Мира от Кирова до площади Мира;

- с 17.00 7 сентября до 22.00 8 сентября по Перенсона, Вейнбаума, Сурикова, Парижской Коммуны, 9 Января, Каратанова от улицы Ленина до Карла Маркса.