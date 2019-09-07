«Побеждаем в третий раз»: многодетная мать из Красноярска выиграла в лотерею 5,3 миллиона рублей

Красноярка Роза Сулейманова и ее семья - просто любимчики Фортуны. В это сложно поверить, но Сулеймановы уже третий раз выигрывают в лотерею крупные суммы денег. Два года назад муж Розы, Талик, выиграл 294 тысячи рублей, спустя еще год семья опять сорвала куш, - на этот раз поскромнее, 86 тысяч. И вот 25 августа в Красноярске, в торговом центре «Влетка-Plaza» Роза вновь купила счастливый билетик. На этот раз - стала обладательницей 5 359 961 рубля. Вот так везение! В чем же секрет?

- Предчувствие было. Даже не знаю как объяснить - внутренняя уверенность, что выиграю, - рассказала «Комсомольской правде» - Красноярск женщина. - Гуляли с мужем в тот день по городу, выходной был, зашли в торговый центр, и я просто купила билет. Прямо перед розыгрышем взяла. Когда гуляли по магазину, СМСка пришла, что победила. Я в киоск бросилась, чтобы сумму узнать. И вот... 5 миллионов.

- Что за секрет у вас, вы ведь в третий раз выигрываете?

- Удачу примагничиваем, - смеется женщина. - На самом деле, я считаю, что надо просто верить, что победишь. И муж согласен, он ведь тоже выигрывал.

Розе 37 лет, Талику - 51. У Сулеймановых в Красноярске небольшой бизнес по продаже колбасных изделий и «молочки». Не сказать, что много зарабатывают, но на хлеб с маслом хватает. Главное богатство, по словам Розы, - конечно, дети. Их трое. Старший Эйнур служит в армии, в Чите. Вот-вот должен вернуться. Выигранные деньги как раз пойдут на квартиру для него. Правда, выплатят их лотерейщики только через полгода. Так Сулеймановым объяснили в «Столото». Может, потому, что сумма, действительно, немалая. Ведь не стоит забывать: чтобы выиграл один, тысячи других, к сожалению, должны проиграть.