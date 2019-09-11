В Красноярском крае стали выпускать меньше водки и пересчитали алкоголиков

В Красноярском крае стало меньше водки и алкоголиков. Об этом сообщили в Красноярскстате. Такую информацию озвучили в день трезвости, 11 сентября.

- В 2018-м году под наблюдение взяли 2016 человек с впервые в жизни установленным диагнозом алкоголизм и алкогольным психозом, - приводят статистики данные минздрава. – Это на 10,8 процента меньше, чем в 2017 году. Что касается пациентов, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях, в 2018-м году их было 16337. То есть по сравнению с 2017-м годом численность сократилась на 14,2 процента.

Примерно такая же ситуация с наркоманами. В 2018-м году этот диагноз в первый раз поставили 453 людям, что на 14,7 процента меньше, чем в 2017-м. Причем на учете стояли 3625 пациентов, тогда как в 2017-м их было больше на 7,3 процента.

Оборот алкогольных напитков в крае в 2018-м был 40,2 миллиарда рублей, или 98 процентов к обороту 2017-го года.

- По сведениям Росалкогольрегулирования, в регионе произвели 935 тысяч декалитров водки, что на 7 процентов меньше предыдущего года. В январе-июле 2019-го выпуск водки снизился на 14,3 процента относительно аналогичного периода 2018 года, - уточняют в Красноярскстате.

Тогда как производство пива в 2018-м выросло на 11,5 процента. И равнялось 2645 тысячам декалитров. А за семь месяцев 2019 года выпустили 1548,4 тысячи декалитров пива, это еще на 1,1 процента больше.

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