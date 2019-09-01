2019-09-01T07:27:01+03:00
Общество

Вместо дорог - реки, вместо лестниц - водопады. Двухдневный дождь подтопил улицы Красноярска

Особенно страдают улицы, которые в администрации города называют «традиционно подтопляемыми» [видео]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Дождем подтоплены улицы и детские площадки Фото: соцсетиДождем подтоплены улицы и детские площадки Фото: соцсети
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В Красноярске второй день идет дождь: улицы в некоторых районах города превратились в реки, а лестницы - водопады. Подтоплены детские площадки. Дождь льет с небольшими перерывами. Но этих передышек, как показывает практика, не достаточно, чтобы вода хоть немного отступила.

Потоп в Солнечном.Видео: соцсети

Как сообщают читатели «Комсомольской правды - Красноярск», подтоплена 78-й Добровольческой бригады, тонет Солнечный, район КрасТЭЦ, Грунтовая, Цементников.

Без резиновых сапог не погуляешь Фото: Мария ЛЕНЦ

Без резиновых сапог не погуляешьФото: Мария ЛЕНЦ

В службе 005, между тем, пояснили, что жалоб от горожан на подтопление пока не поступало. Накануне в городе работало 8 единиц техники от Специализированного автотранспортного предприятия (САТП).

На Грунтовой идет откачка Фото: Анна ИВАНОВА

На Грунтовой идет откачка Фото: Анна ИВАНОВА

Работает техника как раз на тех улицах, которые в администрации города называют «традиционно подтопляемыми» и где имеются давние проблемы с ливневой канализацией.

Вместо улиц - реки. Солнечный.Видео: соцсети

- Очередной дождь и опять море, - возмущается жительница 78-й Добровольческой бригады Екатерина П. - Может, конечно, техника где-то в субботу и работала, но не у нас. С ребенком не выйти на улицу. Топит постоянно, все это знают, а толку?!

ИСТОЧНИК KP.RU

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