Грибы и ягоды на рынке Красноярска – 2019: что можно купить и по какой цене

Конец августа – начало сентября для красноярцев сезон особенный. Это время грибов, ягод, овощей и местных фруктов. Везет тем, у кого есть дача – они варят варенье из своей малины и смородины. Однако большинство рассчитывают приобрести дары природы на местных рынках.

Найти такие рынке в Красноярске нетрудно. Организованные места есть в каждом районе города, можно позвонить в администрацию своего района и узнать адреса. Там есть специальные ряды для дачников и огородников. Где искать стихийные рынки – тоже не секрет: возле остановок на главных магистралях города. Например, на Ленина у остановки «Агропром» или на Высотной у ГорДК.

Торговаться наши продавцы не особо любят. Но можно и попробовать – наверняка не откажут. Чтобы расположить продавца к себе, спросите, богатый ли урожай нынче, попробуйте ягодку и похвалите – и увидите, несколько рублей, да сбросят. Да еще совет дадут, как приготовить вкусное варенье.

Итак, что почем (сразу скажем: цены на разных рынках города могут различаться, но не намного). Поэтому заглянем для примера на два рынка.

Центральный рынок Советского района.

Вот такое ведерко привозной малины, в него вмещается около 700 миллилитров, стоит 250 рублей – у продавца с Кавказа.

Привозная малина - 250 рублейФото: Диана ИВАНОВА

А неподалеку местная бабушка малину с загородной дачи продает: 200 рублей за литр, 100 рублей – за пол-литра.

А это уже малина с загородкой даче - от местного производителяФото: Диана ИВАНОВА

Какая больше нравится – выбирать вам. Из малины можно сварить варенье, либо просто пересыпать сахаром. Хороша она и в сушеном виде. Помогает при простуде – понижает температуру в комплекте с горячим чаем. А вот гипертоникам нужно быть с малиной поосторожнее.

Рынок на улице Тельмана.

В уютном тихом и старом микрорайоне Зеленая роща живет много пенсионеров, а они, как известно, обожают свои дачи. Могут без конца экспериментировать с сортами плодовых деревьев и кустарников и выращивают урожая больше, чем могут сами употребляют или заготавливают на зиму. А остатки продают на рынке.

В Зеленой роще много пенсионеров-дачников, излишки урожая они продаютФото: Диана ИВАНОВА

Малина и крыжовник на этом рынке стоят 150 рублей – за литр, 80 рублей – за пол-литра. Ирга продается по 80 рублей за литр.

Примерные цены:

- красная смородина – 100 рублей за литр

- обычный стаканчик вишни – 50 рублей

- литровая банка вишни – 100 рублей

- крыжовник – 150 рублей за ведерко (700 миллилитров) .

Слева - направо: крыжовник, смородина, иргаФото: Диана ИВАНОВА

А этот мужчина продает неполную литровую банку малины за 150 рублей. Обратите внимание, что малина имеет свойство оседать. Чем больше она осела, тем меньше в ней свежести.

Обратите внимание: если малина осела, значит, ее либо встряхнули, как следует, либо она несвежаяФото: Диана ИВАНОВА

Черная смородина не так популярна в розницу, как сладкие малина или клубника. Ее в основном берут на варенье, на джемы и мармелад большими партиями. Например, за 10-литровое ведро 1000 рублей – хорошая цена. Зато сколько в смородине ценных веществ. За ведерко, к слову, просят 100 рублей.

Смородина - ценная ягода для варенья и джема: 1000 рублей - и ведро вашеФото: Диана ИВАНОВА

Вот такое ассорти можно купить по 300 рублей за 3-литровое ведерко: полакомиться в формате 4 в 1: малина, смородина, садовая клубника и вишня. Варенье из этого варить не рекомендуется, а вот на компот очень даже подойдет.

Ягодные ассорти - полакомиться или на компотФото: Диана ИВАНОВА

Наконец, грибы. Самые популярные сегодня – лисички. Маленькое пластиковое ведерко на жареху – 100 рублей. Ведро на 7 литров – 400 рублей, ведро на 10 литров – 500 рублей. Столько же – ведро груздей.

Лисички на жареху - всего 100 рублейФото: Диана ИВАНОВА

При покупке грибов поинтересуйтесь, где их собирали. Не покупайте, если они росли недалеко от автотрассы – грибы легко собирают в себя выхлопные газы и соли тяжелых металлов.