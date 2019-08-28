Что Стругацкий делал в Канске и как обедали ордынцы на Куликовом поле?

Что Стругацкий делал в Канске, как обедали ордынцы на Куликовом поле, и какой музей в Красноярском крае существует только в воображении - такими темами открылась в Красноярске первая научно-практическая конференция литературных музеев «Среда открытий».

Писатели, музейщики, преподаватели съехались в Красноярск из всех уголков страны от Москвы до Сахалина, чтобы 26-28 августа обсудить, есть ли будущее у литературных музеев страны и поделиться опытом, как они приспосабливаются к современным реалиям.

- Первый раз музейщики собрались в таком формате в самом сердце Сибири, до этого подобные конференции проходили в столичных городах, - рассказала Елена Майзик, научный работник Красноярского краевого краеведческого музея. - Цель - собрать профессиональное заинтересованное сообщество, обсудить наиболее успешные проекты, которые возвращают интерес к музеям, а так же посмотреть, как у других ведётся выставочная, издательская и фондовая деятельность. На конференции мы попытаемся определить, есть ли на корабле современности место литературным музеям. Надеемся завязать связи и сделать совместные проекты с музеями из самых разных частей России. Очень много проектов, которые в каком-то городе выстрелили и прогремели, хочется внедрять успешный опыт и на сибирской основе.

Как рассказали организаторы конференции, за последние годы музеям пришлось кардинально меняться и проходить путь от консервативных мест, где нельзя трогать экспонаты, до точек, где происходит активная коммуникация с посетителями и включение их в музейную жизнь. Но пока одни устраивают квесты, музейные ночи и создают лозунги "В музее можно!", другие предпочитают работать по старым правилам с заученными историями экскурсоводов и требованиями абсолютной музейной тишины. Горожане привыкают, что музей - это не то место, где можно необычно провести время, а знания сегодня легко находятся во всемирной сети. В то же время другие музеи превращаются чуть ли не в развлекательные центры в попытке хоть как-то завлечь свою публику, причём развлечения сомнительным образом связаны с музейной деятельностью. Именно поэтому музеи должны найти новый общий язык со своими посетителями, чтобы помочь понять им, в чём польза от сохранения прошлого, как незабытое наследие помогает выживать в будущем.

Городские исторические экскурсии теперь проводят многие музеи. Фото: соц сети Литературный музей

Так одним из ярких примеров на конференции привели опыт музея-заповедника "Куликово поле" - здесь по старинным рукописям и книгам восстанавливают исторические кулинарные рецепты, а потом готовят их вместе с посетителями. На одном из занятий повара помогли восстановить блюдо из традиционного ордынского обеда - бозбаш, на другом - трюфельные конфеты по старинному рецепту. Гастрономические опыты привлекают множество людей, а музейщики успевают во время их проведения рассказать и о литературе и о российской истории.

- А Всероссийский музей А.С. Пушкина в последнее время активно развивает инклюзивное направление, - рассказала на открытии конференции Ирина Мальгина, заведующая отделом развивающих программ петербуржского музея с наб. реки Мойки, 12. - Наша задача - стать местом, которое доступно для всех людей, в том числе с ограниченными возможностями или ментальными расстройствами. Так, мы первые взяли на работу слабослышащих экскурсоводов и разработали программы на жестовом языке. Это была очень кропотливая работа, так как для многих музейных понятий не было соответствующих жестов. Мы так же сотрудничаем с коррекционной школой № 439, где обучаются ребята с отклонениями в развитии, и вот уже два года они блистательно играют в спектаклях в Домашнем театре Музея-усадьбы Г. Р. Державина. Для слабовидящих детей мы создали интерактивную тактильную выставку «Сказка о царе Салтане», где дети на мастер-классе могут сделать свою иллюстрацию к сказке. "Музей для всех!" - это наш девиз.

Первая встреча конференции "Среда открытий" состоялась в Литературном музее, где гости поучаствовали в дискуссии с приглашёнными писателями Евгением Поповым (Москва) и Владимиром Яранцевым (Новосибирск). Евгений Попов, автор книги об Аксёнове, рассказал, как рождаются мифы об известных личностях. Владимир Яранцев обсудил с собравшимися, почему его настолько заинтересовала личность жившего в Канске Владимира Зазубрина – автора первого советского романа «Два мира» и кровавой повести о чекистах «Щепка», что он написал о нём книгу.

Бильярд в музее? Почему бы и нет! фото: соц сети Всероссийский музей А.С. Пушкина

К дискуссии присоединился Владимир Колпаков, художник, экскурсовод, исследователь, пишущий свою летопись о Канске как о точке на карте, связанной со многими писателями и творческими деятелями. Например, в конце 19 века по дороге с Сахалина тут останавливался Чехов. А в 1918 году из Канска в Прагу вслед за своим чешским мужем эмигрировала Елизавета Яковлева. Там она подружилась с Аркадием Аверченко и написала книгу, в том числе и о сибирской жизни. А несколько лет в середине прошлого века этом городе преподавал в школе военных переводчиков Аркадий Стругацкий. И таких примеров очень много.

- Вот уже 45 лет как есть идея создать в Канске свой литературный музей в зазубринском доме, но пока он живёт лишь в мечтах, - с печалью рассказал Владимир Колпаков. - Дом с каждым годом ветшает и разрушается, однажды туда заехала машина так, что отвалились ставни, пришлось нам их восстанавливать. А ведь тут так много неисследованным литературных троп, которые тоже можно было бы представить в музейном пространстве.

Конференция идет три дня. Гости успеют посмотреть Красноярский краевой краеведческий музей, побывать на пикнике с осмотром Мемориального комплекса В.П. Астафьева в Овсянке, познакомиться с мастерскими в музее-усадьбе Г. В. Юдина, а так же попасть на вечернюю экскурсию по Красноярску.

Музеи хотят быть яркими, удивлять и радовать. фото: соц сети Всероссийский музей А.С. Пушкина

Кроме того, во время конференции состоится финал российского проекта "Точка притяжения, или 14 дней в музее". Год назад по инициативе Красноярского краевого краеведческого музея в Красноярск начали приезжать представители 14 музеев с презентациями. Проект стал победителем грантового конкурса Фонда Михаила Прохорова «Новая роль библиотек в образовании». Точку поставит Людмила Савченко, директор Самарского литературно-мемориального музея им. М. Горького с рассказом о своих программах.

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