Самый крупный в России угольный разрез «Бородинский» отметил 70-летний юбилей

Бородинский угольный разрез – без преувеличения, бриллиант в короне Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК), одной из крупнейших в России. И дело даже не в том, что предприятие, работающее в режиме «24 часа в сутки 365 дней в году», единственное в открытой угледобыче страны преодолело рубеж в 1 миллиард тонн. Дело в том, что таких впечатляющих показателей горняки сумели добиться за сравнительно короткий срок - Бородинскому разрезу нынче исполнилось 70 лет. Для человека – целая жизнь, для предприятия – молодость. Праздник горняки совместили с Днем шахтера. И получился он ярким и светлым, как тепло, которое несут в дома сибиряков шахтеры.

Бородинский угольный разрез – без преувеличения, бриллиант в короне Сибирской угольной энергетической компанииФото: Мария ЛЕНЦ

Согреть Сибирь

От мощи Бородинского угольного разреза по-настоящему захватывает дух. Взглядом трудно враз охватить все участки работ: растянулся разрез на 7 километров, площадь горного поля – более 2 тысяч гектаров, глубина – до 100 метров.

Растянулся разрез на 7 километров, площадь горного поля – более 2 тысяч гектаров, глубина – до 100 метров.Фото: Мария ЛЕНЦ

- Это самый крупный, самый любимый наш разрез, - признается директор по производственным операциям АО «СУЭК» Владимир Артемьев. – Добыт 1 миллиард тонн, еще 4 миллиарда – в недрах. Но главное достижение – это даже не цифры, а стабильность. Добыча здесь не останавливается ни на час. И не было ни одной зимы, чтобы кто-то пожаловался, что у него в доме нет света или тепла. А ведь это все благодаря нашему углю!

- Сегодня бородинский уголь согревает всю Сибирь! – не без гордости говорит генеральный директор АО «СУЭК-Красноярск» Андрей Федоров. - Потребители нашего топлива – это энергосистема Красноярского края, коммунально-бытовая сфера, частный сектор, а также теплостанции Хакасии, Новосибирской и Иркутской областей, Алтайского края, предприятия ЖКХ и оборонного комплекса Восточной Сибири и Дальнего Востока.

Большим объемам – большая техника

Вот тянется к роторному экскаватору ЭРП-2500, одной из главных горных машин на разрезе, железнодорожный состав. Гигантское роторное колесо, словно скальпель хирурга, снимает слой угля. Он тут же поступает на конвейер, а оттуда – в вагоны. От 40 секунд до минуты – и вагон полон углем. Не экскаватор, а настоящий завод по производству топлива!

Гигантское роторное колесо, словно скальпель хирурга, снимает слой угля. Он тут же поступает на конвейер, а оттуда – в вагоны.Фото: Мария ЛЕНЦ

Трудно себе представить, что этим гигантом высотой с 10-этажный дом управляют два человека – машинист ротора и машинист погрузки. Но это так. Вся работа автоматизирована. «Начинка» исполинского экскаватора – сплошь высокоточная электроника, на стенах кабины – видеомониторы, вместо рычагов – удобные джойстики.

От мощи Бородинского угольного разреза по-настоящему захватывает духФото: Мария ЛЕНЦ

Александр Авилочев об ЭРП-2500 знает, можно сказать, все. Его делегировал завод-изготовитель (ЖЗТМ – Ждановский завод тяжелого машиностроения), расположенный в Мариуполе (Украина), для пуско-наладочных работ. Сам Авилочев из Донецка. Но вот полюбилась ему и сибирская глубинка, и дружное шахтерское братство. Так и остался на разрезе, работает главным энергетиком. Говорит, без родного Бородинского никуда.

От 40 секунд до минуты – и вагон полон углем.Фото: Мария ЛЕНЦ

Не просто предприятие

Бородинский – не просто предприятие, это семья. Дружная, шахтерская семья, в которой сегодня 1,5 тысячи человек. Друг за друга горняки, как говорится, стоят горой. Потому что понимают: все - звенья одной крепкой цепи. Отработала бригада смену в 12 часов, за ней тут же выходит следующая. Работают, как говорит управляющий Бородинским разрезом, с настроением.

Бородинский – не просто предприятие, это семья. Дружная, шахтерская семья, в которой сегодня 1,5 тысячи человек.Фото: Мария ЛЕНЦ

- Конечно, все предприятие сегодня ощущает объемы: если в прошлом году мы добыли 21,6 миллиона тонн, то в планах на следующий – уже 26-28 миллионов. И это радостно. Объемы – это зарплаты, это доходы в семьи. А у нас в городе, наверное, нет семьи, которая так или иначе не связана с предприятием, - делится управляющий Бородинским разрезом Николай Лалетин.

22 августа в Бородино было шумно и весело. Шахтерский праздник в этот день стал центром притяжения всего городка.Фото: Мария ЛЕНЦ

… 22 августа в Бородино было шумно и весело. Шахтерский праздник в этот день стал центром притяжения всего городка. На сцене городского стадиона развернулась настоящая театрализованная реконструкция – творческие коллективы будто листали страницы книги, в которой отразились самые яркие моменты рождения, строительства, развития и сегодняшний день родного предприятия. Все это было подчеркнуто кадрами исторических хроник на больших экранах. И, конечно, не обошлось без чествования героев дня – десятки горняков и ветеранов отрасли поднимались на сцену за заслуженными наградами. Поздравить шахтеров приезжали группа «Республика» и Татьяна Овсиенко. В общем, праздновали так, как умеют это делать только шахтеры.

Поздравить шахтеров приезжали группа «РеспубликаФото: Мария ЛЕНЦ

Татьяна ОвсиенкоФото: Мария ЛЕНЦ

КОНКРЕТНО

Евгений Афанасьев, министр промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края:

- В Красноярском крае сосредоточен огромный угольный ресурс нашей страны. Именно у нас добывается каждая десятая тонна российского угля. А в Бородино – больше 50 процентов всего угля, который добывается в регионе. Без преувеличения, Бородинский – предприятие, которое не знает равных себе по масштабам в России и в крае.

Евгений Афанасьев, министр промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского краяФото: Мария ЛЕНЦ

Юрий Швыткин, депутат Государственной Думы Российской Федерации:

– Безусловно, за 70 лет Бородинский разрез шагнул далеко вперед и в техническом, и в других вопросах. Но неизменным осталось то, что люди, занятые на предприятии, по-прежнему привержены своей профессии – профессии мужества, отваги, преданности Родине, и из поколения в поколение передают славные трудовые традиции. Здоровья вам, благополучия и успехов в служении России!