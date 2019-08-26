2019-08-26T09:43:23+03:00
Общество

Готов ли ты к зиме, КрасКом?

За короткое сибирское лето необходимо успеть провести запланированную реконструкцию и модернизацию теплотехнического оборудования.
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За короткое сибирское лето необходимо успеть провести запланированную реконструкцию и модернизацию теплотехнического оборудования.За короткое сибирское лето необходимо успеть провести запланированную реконструкцию и модернизацию теплотехнического оборудования.
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И редко кто из горожан задумывается о том, какой это огромный труд тысяч людей, насколько технически сложные задачи необходимо решить, чтобы батареи в наших домах были горячими всю зиму горячими. В «КрасКоме» признаются, для бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности предприятия, приходится трудиться и в выходные, и в праздники.

На сегодняшний день все коммунальные объекты, которые находятся в зоне эксплуатационной ответственности компании «КрасКом», к предстоящей зиме готовы. Коротко о том, что было сделано летом:

Между тем «КрасКом» стремится не просто сохранять уровень обслуживания горожан, социальных учреждений и производственных потребителей, а поднимать планку выше.

Например, в «Солнечном», который каждый месяц прирастает этажами, этим летом «КрасКом» выполнил работы по увеличению диаметров магистральных тепловых сетей. Было 700, стало 800. Зачем менять диаметры труб?

Генеральный директор компании «КрасКом» Олег Гончеров: Диаметр труб увеличивают, если есть перспектива подключения новых потребителей, соответственно, ожидается рост потребности в коммунальных ресурсах: холодной, горячей воде, тепле или канализации. Яркий пример Красноярска стремительно развивающийся микрорайон «Солнечный». И если по услугам водоснабжения и водоотведения здесь нет вопросов, то система теплоснабжения отставала от потребностей в тепловой энергии микрорайона. Поэтому необходимо было срочно увеличивать диаметр труб магистральной теплосети в самом начале улицы 60 лет образования СССР, по которой тепловая энергия приходит в микрорайон от котельной «РТК». Это позволит обеспечить теплом все новые жилые здания, школу и новый детский сад.

Что будет, если не считаться с реальными нагрузками, а просто менять старые трубы на новые?

- Тогда мы получим нарушение гидравлического режима. Это технический термин, в целом он означает взаимосвязь между расходом теплоносителя и давлением. Эффективность режима рассчитывают по сложной формуле, в которой учитывается протяженность сетей, диаметр, теплопотери, нужды потребителей и еще много других факторов. В конечном итоге должно получится так: всем тепло и у всех есть горячая вода. Но если гидравлический режим нарушен, то жилые дома, школы, детские сады, больницы и другие объекты будут испытать недостаток теплоснабжения. Допустить, чтобы жители замерзали зимой, категорически нельзя, поэтому мы надеемся, что жители «Солнечного» с пониманием отнесутся к последнему плановому отключению горячей воды для врезки новой тепломагистрали, которая позволит ликвидировать в микрорайоне возможный дефицит тепла.

Для подключения нового участка тепловой сети с 00:10 часов 31 августа до 15:00 часов 1 сентября в «Солнечном» будет приостановлена подача горячей воды.

Напомним, что традиционно отопительный сезон в Красноярске начинается в середине сентября.

«КрасКом» обслуживает следующие муниципальные объекты инженерной инфраструктуры:

- 1 259 км. сетей водоснабжения;

- 1 112 км. сетей водоотведения;

- 7 водозаборов;

- 2 очистных сооружения;

- 99 канализационно-насосных станций;

- 62 водопроводные станции;

- 254 трансформаторные подстанций;

- 542 км. кабельных и воздушных линий;

- 7 малых котельных;

- 294 км. сетей теплоснабжения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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