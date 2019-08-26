Пони, ослик, вышел послик: в красноярском зоосаде родился необычный малыш

Сотрудники зоосада, что находится в парке развлечений закрытого города атомщиков Железногорске (Красноярский край) смущенно улыбаются, и сами не знают, как поточнее подобрать слова, чтобы прокомментировать не совсем обычное явление. В зоосаде - приплод. Милое создание. Послик.

Имени у послика пока нет Фото: муниципальное телевидение Железногорска

- Мы не поверили, когда увидели, что наша 4-летняя ослица, Ослана, беременна, - признается директор зоосада Ирина Рукосуева. – Но ветеринар подтвердил. Мы, как вам сказать, ее ни с кем не скрещивали. Да и нет у нас в зоосаде других ослов. И - вот!

Подозрение пало на единственно возможного виновника. Соседа Осланы, Дэна. Правда, он не осел, а пони.

Послик резвится и хорошо кушает Фото: муниципальное телевидение Железногорска

- Эммм... они жили в разных вольерах, - объясняют в зоосаде. – Правда, иногда пересекались, на пастбище. Но вы не удивляйтесь так сильно. В природе этого, наверное, почти не бывает. А в зоопарках случается. Слышали про такой гибрид, по-другому – лошак.

Когда пришло время родов, дежурили все: от директора с ветеринаром до билетеров. Любопытно было посмотреть, кто появится на свет.

Послик вышел хоть куда. Кстати, весь в маму, вылитый осел...