«Зима близко»: охотник за северным сиянием из Норильска раскрыл свои секреты

Осень только наступила, а в Норильске Красноярского края (одном из самых северных городов мира) уже наблюдают полярное сияние! Небесное шоу здесь зрелище нередкое и тем не менее фееричное. Наблюдать и снять его во всей красе удается не каждому. О своем опыте рассказал фотограф Евгений Козлов:

Игра красок в небе. Фото: Евгений КОЗЛОВ.

- Сентябрь - это особое время для охоты на северное сияние. Когда еще немного можно поймать небо чистым и без сплошной облачности. Можно снять сияние и зимой, во время устойчивых морозов, но это уже экстрим.

Слабое сияние видно далеко от городского света, и его всегда можно снять, чуть ли не каждую ночь, только надо далеко уезжать. А мощное сияние, такое, что может светить с яркостью городских огней, явление в Норильске не такое частое. Но и его можно запечатлеть, сейчас существую специализированные программы которые помогут любителя сориентировать.

Впечатляет, правда? Фото: Евгений КОЗЛОВ.

Я предпочитаю охотиться за сиянием в одиночестве. Так проще, потому что ни за кого не отвечаешь. А домой можешь вернуться хоть через сутки, хоть через двое, вдоволь насладившись красотой и необозначенными местами.

Как по-нашему, фото – огонь!

Увидеть такое вживую удается не каждому. Фото: Евгений КОЗЛОВ.

А вот что пишут соцсетях:

- Спасибо! Изумительные снимки, очень красиво.

- Смотришь и понимаешь: зима – близко, а она у нас в Норильске 9 месяцев, как вы знаете.

- Это север во всех красках, браво!