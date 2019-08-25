День минусинского помидора – 2019: победителем стал томат весом 1 986 граммов

Ежегодный традиционный праздник День минусинского помидора, у которого, к слову, множество поклонников не только на юге Красноярского края, но и далеко за его пределами, прошел 24 августа. Посмотреть, как будет проходить конкурс на лучший овощ, собрались более десятка тысяч человек. На него приехали гости из всех южных районов, из соседней Хакасии и других регионов.

Отметим, что организаторы совместили юбилейный (он прошел в 15-й раз) День минусинского помидора и День города. Поэтому праздник получился масштабным – с концертом, с конкурсами и призами, с ярмаркой и мастер-классами. И даже с вечерним фейерверком.

Такого размера помидорами в Минусинске никого не удивишь. Фото: пресс-служба Минусинска

На конкурс было подано более 100 заявок, неудивительно, что между участниками развернулась нешуточная борьба. Счет шел на каждый грамм. Однако рекорд 2011 года – 2 килограмма 146 граммов – и в этот раз не побили. Нынешним победителем стал томат сорта «Американский ребристый» весом 1 килограмм 986 граммов. Его вырастил житель Минусинска Виктор Мальцев. Он и уехал с праздника на новенькой «Ниве».

На втором месте помидор весом 1 килограмм 760 граммов сорта «Домашний стейк», его вырастил Сергей Обухов. Третье место поделили между собой Галина Добромирова и Валерий Мужичков, вес их томатов 1,580 – 1,590 килограммов, сорта – «Сибирский великан» и «Минусинский крупный».

Всего комиссии пришлось взвесить более 200 килограммов помидоров. Четверть из них весила до 1 килограмма, половина – от килограмма до полутора, всего восемь томатов, представленных на оценку комиссии, могли похвастаться весом от 1500 граммов, сообщает администрация города Минусинска.

Что касается конкурсантов, то самому молодому было 32 году, а самому старшему – 88 лет. По условиям состязания, принимать участие могли только жители города Минусинска, хотя заявки присылали из Курагинского и Минусинского районов и даже из Емельяновского.

И, наконец, самые популярные сорта: «Бычье сердце», «Минусинский крупный», «Спринт таймер», «Яблочный», «Розовый мед», «Медвежья лапа», «Воловье сердце», «Ребристый».