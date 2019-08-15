«Ваши пилоты – асы!»: случай, подобный жесткой посадке А-321 Airbus в Подмосковье, произошел с русским самолетом в Чехии

Самолет «Уральских авиалиний» А-321 Airbus, летевший из Москвы в Симферополь, экстренно сел посреди кукурузного поля, неподалеку от Жуковского. Пилоты ювелирно выполнили аварийную посадку, и тем самым спасли жизни пассажиров. На борту было 233 человека. Эксперты говорят: предыдущая подобная посадка нашего самолёта в поле была в 1990 году. Ту-154 «Аэрофлота» вылетел из швейцарского Базеля в Шереметьево. Пассажиров на борту не было, рейс был грузовым. Через час после вылета на борту возник пожар. До ближайшего аэродрома не дотянули, садились прямо на землю неподалёку от чешской деревни Дубенец. Местные жители до сих пор хорошо помнят, как это было. Пан Гунят, староста Дубенца, в эксклюзивном интервью журналисту «Комсомольской правды» рассказал, как это было.

Снимки ТУ-154 облетели все чешские газеты того времени Фото: скриншот iDNES.cz

- Да, да, сел здесь, у нас! – говорит Пан Гунят. - И я там был, и были все жители Дубенца. Авария была 17 ноября, в День свободы и независимости Чехии. Суббота, выходной, поэтому еще было так много очевидцев. Самолет летел в Москву, после вылета на борту начался пожар: его сначала не заметили. Насколько я знаю, он был в кухонном отсеке самолета, возможно, его из кабины не было видно. Тогда в Чехии, в Праге, находился с визитом президент Америки Джордж Буш. А Дубенец (район Трутнов) – в 118 километрах от Праги. Русскому самолету не давали посадку ни в Праге, ни в Градец-Кралове, ему сказали: ждите. Он долго кружил, вырабатывая топливо и потом вынужденно сел. Было примерно четыре часа дня. Когда самолет снижался, мы замерли. Ваши пилоты на самом деле – асы, до сих пор помню, как он очень мягко коснулся хвостовой частью земли. Они посадили самолет в поле, всего в пятистах метрах от нашего городка (к югу). Никто не пострадал, в том числе и на земле. По дороге среди поля только ехала одна машина, но водитель вовремя крутанул руль и не столкнулся с самолетом. От удара стойки шасси оторвало, а лайнер врезался носом в насыпь на дороге. На земле он продолжал гореть. Конечно, мы испугались, но он уже использовал все топливо, поэтому огонь был не сильный. Сразу приехали пожарные. А у нас в то время находились русские войска (они из Чехии ушли в 1991 году). Военные тоже сразу приехали - узнавать про пилота и экипаж. Никто не был ранен, все спаслись. Да, тот самолет был забит сигаретами «Винстон». Они рассыпались повсюду, валялись на земле. Так мы все (смеется) «купили» «Винстон».

«Русские - асы!»: пан Гунят, председатель чешской деревни Дубенец, где в 1990 году так же в поле на брюхо сел самолет, рассказал «КП», как это было 00:00 00:00

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