Эксперт о жесткой посадке Airbus A-321: «Где кукурузное поле – там непременно будут птицы!»

ЧП в Жуковском, где совершил жесткую посадку пассажирский самолет Airbus A-321 «Уральских авиалиний» (Москва - Симферополь) обсуждают эксперты по всей стране. Известно, что во время полета загорелся один из двигателей – в него попали птицы. Один из вопросов – откуда взялась стая вблизи аэропорта? Ведь по правилам, их быть не должно.

Прокомментировал Александр Галаков, начальник Службы авиационной безопасности аэропорта «Енисейск» (Красноярский край):

- Есть документ, который регламентирует такие вещи - руководство по эксплуатации гражданских аэродромов. И согласно ему, аэродром должен быть расположен так, чтобы вблизи, в зоне авиационного подлета, не было скопления птиц (учитывается масса факторов: сезонность, миграция и так далее). И это закон. А как говорят летчики, эти законы пишутся кровью.

В зоне 15 - 20 километров не должно быть ни сельхозугодий, ни свалок

Защита от птиц есть в каждом аэродроме: ставится шумовая завеса, делают имитацию голосов диких птиц, некоторые аэропорты даже самих диких птиц используют.

Здесь мы видим, что самолет приземлился на кукурузное поле. Думаю, несогласованные действия эксплуатанта аэродрома и собственников рядом расположенных земель к этому привели.

В радиусе 15 - 20 километров от аэропорта ни сельхозугодий, ни свалок быть не должно! Потому что где поле или свалка, там обязательно будут птицы. Взлетевший самолет в данном случае просто вспугнул птиц, поднял их в воздух. И вот - итог.

КСТАТИ

То же самое сейчас активно обсуждают пилоты на профильном авиафоруме:

- Да, чаек поймали прямо над полосой. Прикармливают в Жуковском их, что ли, перед МАКСом?

- Чайки уже давно мало интересуются водоемами, переключились на помойки. Недавно довелось вокруг Жуковского ехать, там на полях рядом с полосой чаек огромные колонии, сотни, если не тысячи птиц. Пока гром не грянул, никто не парился.

- Кукуруза спасла, однозначно. В период дозревания молочные початки за счет своего содержимого и формы: 1. Смягчают приземление. 2. Препятствуют пожару.

Из минусов кукурузы - привлекает птиц. Но едят ли ее чайки (попавшая птица - чайка) - это еще вопрос...

- Если поля рядом (кукурузные, в т.ч.) то птицы будут всегда. А чайки - птицы всеядные, если и кукурузой побрезгуют, то могут и мышами с кукурузных полей закусить.

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