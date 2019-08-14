В Красноярске идет большой ремонт ливневой канализации

В Красноярске продолжается ремонт ливневой канализации. В этом году в планах больше десяти участков. Где-то работы идут в комплексе с дорожным ремонтом, часть запланирована на осень.

- Самая масштабная работа с ливневкой в этом году на Ястынской. Там всегда существовали проблемы с отводом талых и дождевых вод. Существующие сети не справлялись с задачей. В этом сезоне ливневку отремонтируют, восстановят разрушенные участки и дополнят их недостающими. Улица вошла в план капитального ремонта в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», - сообщила пресс-секретарь департамента городского хозяйства Светлана Трушкова.

Также ливневку в этом году отремонтируют на улицах:

- Шумяцкого от 9 Мая до Мате Залки

- Алексеева, 22

- Красной звезды, 1

- Железнодорожников

- Профсоюзов

- Брянская

- Парашютная, 25 (устройство септика)

- Свободный (замена открытых водоотводных лотков)

- Свердловская, 2в (устройство 2-х дождеприемных колодцев)

- пер. Медицинский, 39а (ремонт лотка открытого типа)

- Горького – Карла Маркса

Работы должны завершиться до 30 октября.

Для информации: всего в Красноярске около 180 километров коллекторов ливневой канализации и около 6 тысяч смотровых и дождеприемных колодцев. Большая их часть расположена на левом берегу. В основном водоотводные сети были проложены во времена СССР. Постепенно идет строительство новой инфраструктуры. На сегодняшний день ливневой канализацией оснащены около 15% городских дорог.

По словам специалистов, построить ливневку с малыми силами и затратами невозможно за один сезон. Необходимо делать это в комплексе с реконструкцией самой дороги. Поэтому и разделили планы на несколько лет. Теперь все новые дороги в городе, а также дороги, где проводится капитальный ремонт, в обязательном порядке обеспечиваются ливневой канализацией.

- В прошлом году большой ремонт ливневки сделали на улице Авиаторов в районе 9 Мая – это около 50 метров. Также в рамках капитального ремонта по федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги» ремонт ливневой канализации выполняли на улицах Ленина и Мира, - добавили в департаменте.