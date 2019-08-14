2019-08-14T14:26:45+03:00
Общество

В Красноярске идет большой ремонт ливневой канализации

Приводим список улиц, попавших в план этого года
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments2
В Красноярске идет большой ремонт ливневой канализацииВ Красноярске идет большой ремонт ливневой канализацииФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Красноярске продолжается ремонт ливневой канализации. В этом году в планах больше десяти участков. Где-то работы идут в комплексе с дорожным ремонтом, часть запланирована на осень.

- Самая масштабная работа с ливневкой в этом году на Ястынской. Там всегда существовали проблемы с отводом талых и дождевых вод. Существующие сети не справлялись с задачей. В этом сезоне ливневку отремонтируют, восстановят разрушенные участки и дополнят их недостающими. Улица вошла в план капитального ремонта в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», - сообщила пресс-секретарь департамента городского хозяйства Светлана Трушкова.

Также ливневку в этом году отремонтируют на улицах:

- Шумяцкого от 9 Мая до Мате Залки

- Алексеева, 22

- Красной звезды, 1

- Железнодорожников

- Профсоюзов

- Брянская

- Парашютная, 25 (устройство септика)

- Свободный (замена открытых водоотводных лотков)

- Свердловская, 2в (устройство 2-х дождеприемных колодцев)

- пер. Медицинский, 39а (ремонт лотка открытого типа)

- Горького – Карла Маркса

Работы должны завершиться до 30 октября.

Для информации: всего в Красноярске около 180 километров коллекторов ливневой канализации и около 6 тысяч смотровых и дождеприемных колодцев. Большая их часть расположена на левом берегу. В основном водоотводные сети были проложены во времена СССР. Постепенно идет строительство новой инфраструктуры. На сегодняшний день ливневой канализацией оснащены около 15% городских дорог.

По словам специалистов, построить ливневку с малыми силами и затратами невозможно за один сезон. Необходимо делать это в комплексе с реконструкцией самой дороги. Поэтому и разделили планы на несколько лет. Теперь все новые дороги в городе, а также дороги, где проводится капитальный ремонт, в обязательном порядке обеспечиваются ливневой канализацией.

- В прошлом году большой ремонт ливневки сделали на улице Авиаторов в районе 9 Мая – это около 50 метров. Также в рамках капитального ремонта по федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги» ремонт ливневой канализации выполняли на улицах Ленина и Мира, - добавили в департаменте.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Китайских туристов в России берет в плен и обдирает своя же мафия
Обозреватель «КП» Владимир Ворсобин попытался разобраться, почему бешеный поток гостей из Поднебесной приносит выгоду не нашей стране, а полуподпольным конторам, которыми владеют их же соплеменники
Школа кино и телевидения Фёдора Бондарчука проведёт вступительные экзамены в Калининграде и Нижнем Новгороде
Первые из них пройдут 18 августа в Калининграде в рамках фестиваля короткометражного кино «Короче» и 23 августа в Нижнем Новгороде при содействии фестиваля «Горький fest»
Новости 24
В Красноярском крае неизвестные вырубили дорогую сосну и лиственницу на 800 тысяч рублей
В Красноярском крае стоимость минимального набора продуктов с начала года выросла на 8,7%
В Туве 5-летняя девочка потянулась за черемухой и погибла от удара током
В Хакасии по вине врача-анестезиолога умер пациент
В Красноярске сын обманом заставил престарелого отца подписать кредитный договор
В Красноярске закрываются городские пляжи
В Красноярском крае зафиксировано 118 лесных пожаров
Антирейтинг: Красноярский край в числе лидеров по лишению родительских прав
МЧС: причиной пожара на Енисейском рынке в Красноярске стало короткое замыкание
Жителя Красноярского края оштрафовали за неуважение к власти на 30 тысяч рублей
В Красноярском крае на четверть вырос объем выпуска продукции лесной отрасли
Жительница Красноярского края попыталась взять кредит через интернет у мошенников
В Красноярске еще одни подрядчик провалил благоустройство сквера
Пропавшего под Красноярском парня из Кемерово нашли мертвым
Чему учит красноярских детей Дарья Донцова?
За полгода жителей Центрального района Красноярска оштрафовали на миллион рублей
Так вкусно, что ложку проглотить можно. В Красноярске появились съедобные ложки
«Доброе утро» по-пекински. Российские школьники победили на международном турнире по робототехнике в Китае
ВТБ Капитал Инвестиции запустил пилотный проект инвестиционного VR-консультанта в офисах банка ВТБ
Британский поклонник регби во время автопробега до Токио заедет в гости к спортсменам «Красного Яра»
Приложение «Мой Tele2» для Android стало лидером рейтинга Роскачества
СМИ: министр спорта Красноярского края уходит в отставку
В Красноярском крае будут судить инспектора стройнадзора за взятки и незаконное предпринимательство
В Красноярском крае на 8-летнего мальчика рухнул козырек подвала: ребенок погиб
Из Красноярска в Фергану запустят прямые рейсы с сентября
В Ачинском районе снят режим ЧС: жители Каменки возвращаются в свои дома