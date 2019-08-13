В минздраве Красноярского края объяснили, как самым богатым среди коллег за год оказался врач под следствием

Минздрав Красноярского края опубликовал декларации о доходах врачей. Согласно документу, самым состоятельным врачом оказался... экс-глава перинатального центра Андрей Павлов. Резонный вопрос - как? Ведь Павлов уже больше года под следствием.

Напомним, арестовали Андрея Павлова в январе 2018 года по подозрению в получении взяток в особо крупном размере. По данным правоохранителей, Павлов за отдельную плату содействовал определенным предпринимателям при проведении торгов по закупке медицинского оборудования (с каждого контракта получал вознаграждение в 10 процентов), «сливал» информацию о торгах. От одного из них, к примеру, за такие услуги получил 2 миллиона 305 тысяч рублей. Естественно, его арестовали и долгое время держали в СИЗО, пока суд не сменил меру наказания на домашний арест. Более года Павлов не работает. И тем не менее, в декларации он есть.

- Дело в том, что после задержания Андрей Павлов еще числился на работе. Соответственно, в декларации он должен быть, - пояснили «Комсомольской правде» - Красноярск в минздраве. - Зарплата ему не начислялась, однако в декларации имеется пункт «иной доход» - это могут быть сделки с недвижимостью или, например, ценными бумагами. Именно этот доход и указан в декларации Андрея Павлова.

Что именно продавал Павлов - не сообщается. Однако его доход превысил доход всех действующих главврачей в Красноярске. Заработал он 10,5 миллионов рублей. Кроме этого, на Павлова оформлена квартира и дачный участок. Его жена владеет автомобилем БМВ.

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Эта информация вызвала шок, иначе не скажешь: главный врач красноярского краевого перинатального центра Андрей Владимирович Павлов арестован на два месяца, а его делом о взятках в особо крупном размере занимаются два серьезнейших ведомства: ФСБ и красноярский краевой следком (подробности).

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Без преувеличения: для многих красноярцев это стало потрясением. Главный врач краевого перинатального центра попал под уголовное дело о коррупции и миллионных взятках. По версии ФСБ и СК (а расследованием дела Андрея Павлова занимаются сразу два ведомства), тот запустил коррупционную схему. Заключал договоры с поставщиками оборудования, а после получал с них «откаты» - по 10% с каждой сделки. После того, как в клинике прошли обыски, в распоряжение следкома попало видео (подробности).