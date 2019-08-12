В Красноярском крае в палатке на Ангаре обнаружили тела четырех туристов

Четверых туристов из Красноярска обнаружили утром 12 августа неподалеку от поселка Новоангарск (Мотыгинский район Красноярского края). На берегу Картицы, там где река впадает в Ангару, они разбили палаточный лагерь, неподалеку находились машины, а в лагере – ни души. Это и насторожило местных. Заглянули внутрь палатки – все туристы мертвые.

- Не знаю, как такое могло произойти, - рассказала «Комсомольской правде» - Красноярск жительница поселка Полина Вешкина. – Печка у них включена была всю ночь в палатке. Видать, угорели. Хотя зачем было ее на всю ночь ставить- непонятно. У нас плюс 11 ночью было в тот день… Сейчас следователи из Мотыгинского района работают здесь – так в поселке говорят.

В СУ СКР по Красноярскому краю начали доследственную проверку происшествия.

- 12 августа в утреннее время в следственные органы поступило сообщение о том, что на левом берегу Ангары в районе поселка Новоангарск в туристической палатке обнаружены тела четырех человек с признаками отравления газом, - подтвердили в пресс-службе регионального СК. - В настоящее время, по данному факту следственными органами проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.