2019-08-12T04:23:16+03:00
Общество

Дождливая, теплая и пасмурная неделя ждет красноярцев

Самая что ни есть грибная
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Дождливая, теплая и пасмурная неделя ждет красноярцевДождливая, теплая и пасмурная неделя ждет красноярцевФото: Мария ЛЕНЦ
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Дождливая, теплая и пасмурная неделя ждет красноярцев. Столбик термометра покажет от 20 до 24 градусов днем и не выше 12 – ночью. Изнывавшему от жары больше месяца миллионному городу такой прогноз станет спасением. И хоть для любителей пожариться на солнышке сезон уже прошел, однако как обрадуются любители «тихой охоты» - погода ведь самая что ни есть грибная. А ведь в этом году небывалый урожай и лисичек, и груздей, и белых – только успевай собирать.

Отметим, что синоптики прогнозируют дожди в Кежемском, Богучанском районах и в Эвенкии – там, где продолжают гореть леса. Там уже достаточно прохладно, ночью температура воздуха не поднимается выше 5 градусов. Осадки помогут лесным пожарным справляться с огнем.

На севере Красноярского края еще держится полярное лето. Будет чуть прохладно днем во вторник, 13 августа, 14 градусов. Но затем столбик термометра поднимется до 24 градусов. Несмотря на облачность, осадки будут редки.

И в соседнем регионе, в Хакасии, в целом погода не будет отличаться от красноярской. Ну, разве что больше солнца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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