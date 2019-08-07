В Красноярском крае освятили два новых храма

Как показывают события столетней давности – разрушить храмы можно быстро. Как показывает современность – строятся они долго и трудно и требуют усилий многих людей. Это мы видим и на примере двух храмов, освященных в течение одного месяца.

Петропавловский храм в Шушенском

Первый приход появился в Шушенском еще в 18 веке, а каменная церковь во имя Петра и Павла с приделом в честь Святого Николая Мирликийского построена тщанием прихожан в 1791 году. Прихожан было 3509 человек, почти все жители села.

Именно в этом храме венчались будущие гонители религии, Ленин и Крупская, во время ссылки в Шушенском.

В Петропавловском храме во время ссылки в Шушенском венчались будущие гонители религии, Ленин и Крупская.

В 1938 году храм был разрушен, на его месте построен Дом культуры, который открыт и сейчас.

Новая история прихода в Шушенском началась в 1991 году. С 1998 года богослужения совершались в приспособленном кирпичном одноэтажном здании (бывший райотдел милиции).

Воссоздать прежний храм не получилось, он был намного больше. Да и место занято. Новый заложили примерно в ста метрах.

Историю нового храма рассказывает иерей Артемий Тювиков, помощник благочинного Минусинского округа по Шушенскому и Ермаковскому районам, настоятель Знаменского храма с. Знаменка, штатный священник Петропавловского храма:

- Мы с 1991 года три места сменили, в последнем, бывшем здании полиции, служили около 20 лет. История нового храма началась с выделения земельного участка. Около 10 лет на нем ничего не происходило и около 10 лет шло строительство. Храм открыт уже около пяти лет, но все это время шли и службы, и строительные работы, поэтому освящать храм было рано. Так медленно шло возведение потому, что наш храм, пожалуй, единственный в крае, построен местными жителями, примерно 85% средств - это пожертвования прихожан. Чего-то у нас еще не хватает, но все стараются, участвуют, помогают, и с каждым годом храм набирается красоты. Только в этом году поставили все купола. По копеечке собираем, в прошлом году сделали 4 купола, в этом году добавили еще пять, делаем, что можем. Мы осилили, храм построили. У нас теплые полы на всех трех этажах, это чище и экономичнее, прихожанам тепло стоять. Нам есть куда развиваться, есть желание сделать благоустройство территории, только начали строить забор, а это 250 метров и на него нужно больше двух миллионов рублей. Постоянных прихожан в храме не менее 150 человек, есть воскресная школа для взрослых и детей.

Шушенское, 2019 год

И вот она, финальная точка. Чин великого освящения состоялся 12 июля, в день памяти славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла, и совершил его епископ Минусинский и Курагинский Никанор. Кстати, для него это первый по счету храм, освященный в пределах Минусинской епархии.

Всех присутствующих за богослужением иерарх благословил иконочками святых апостолов Петра и Павла, активных прихожан наградил Архиерейскими грамотами.

В этот же день архипастырь благословил на служение сестер милосердия. В состав сестричества вошли 8 новых членов, и теперь их 34!

- На следующий же день после освящения начал работать сайт прихода, там рассказывается о всех наших событиях, планах, проектах. Церковь должна быть доступна и сайт – хорошая площадка для общения, думаю, будем активно его вести, - добавляет отец Артемий.

Успенский храм в Балахте

До Октябрьской революции в селе Балахтинское был Введенский приход. Он был открыт во второй половине XVIII в., состоял из села Балахтинского и деревень Мосиной в 2 верстах, Таловой в 6 верстах, Мало-Тумнинской в 12 верстах, Ново-Николаевской в 20 верстах, Огурской в 20 верстах и Красно-Ключинской в 25 верстах. Церковь в приходе была одна, каменная, построенная в 1780 году. Почти через сто лет, в 1858 году, к ней был пристроен с северной стороны придел. Приделов в церкви было три: в честь Введения во храм Божией Матери (главный), во имя Святителя Николая и во имя Святителя Иннокентия Иркутского. В 1936 церковь закрыли, вскоре снесли – все как везде. Сейчас на этом месте стоит здание техникума.

В 90-е годы церкви отдали списанное деревянное двухэтажное здание бывшей библиотеки. Новую кирпичную однокупольную церковь в стиле неоклассицизма с колокольней начали строить в 2010 году на средства спонсоров и меценатов.

Рассказывает настоятель Успенского храма поселка Балахта иерей Сергий Желянин:

- В Балахтинском районе снесли все церкви до единой. Только в Курбатово остались стены храма Архангела Михаила. Первый храм возродили в селе Тюльково между Балахтой и Красноярским Загорьем, там строил меценат, все работы были завершены быстро, за два-три года. Храм в Балахте – второй в районе.

Чин освящения Успенского храма в Балахте совершил 3 августа митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон

Место прежнего храма мы обозначили Поклонным крестом, новый храм под новым названием заложили на новом месте. Я принял приход в 2006 году, в старом здании и жил, и служил 12 лет, а для нового храма на тот момент был только котлован. Возведение шло сложно, бывали времена, когда в год удавалось найти 200-300 тысяч рублей – для стройки это ничего. Помогли красноярские меценаты - от них были самые большие поступления.

1 декабря 2019 года мы перешли в новый храм. В цоколе - воскресная школа, трапезная, планируется крестильня с полным погружением. Внутренние работы завершены, внешние еще продолжаются, территорию приводим в порядок, сажаем деревья. Есть дом священника и своя котельная. Храм построен по типовому проекту 19 века, похож на Троицкий храм в Красноярске. Но мы немного изменили купол и колокольню.

Чин освящения совершил 3 августа, в день памяти Пророка Иезекииля (VI в. до Р. Х.), митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон.

Депутат Законодательного Собрания Красноярского края Вера Оськина приехала с подарком для воскресной школы, у которой теперь есть собственный просторный и удобный класс. Это Детские библии, изданные «Комсомольской правдой».

- Я сама первый раз познакомилась с Библией уже во взрослой жизни, первая книга у меня появилась когда я работала в Госдуме. Рада, что теперь есть для детей такие хорошие книги, - рассказала Вера Егоровна.

Планируется, что храм станет не только духовным, но и культурно-просветительским центром Балахты, который открыт для всех, не только для верующих. На территории храма будут проходить и светские мероприятия и уже сделана детская площадка.

Фото: предоставлены отцом Артемием Тювиковым и отцом Сергием Желяниным.