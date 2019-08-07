«Найда, вернись, мы тебя ждем»: хозяева ищут питомцев, пропавших во время взрывов под Ачинском

Когда в Каменке под Ачинском взрывались боевые снаряды, страшно было не только людям. Домашние питомцы, собаки и кошки, обезумев от страха, бежали прочь. Грохотало всю ночь, у людей сдавали нервы, что же говорить о четвероногих. У них сердечки и вовсе сжимались от страха.

Социальные сети Ачинска наполнились объявлениями с фотографиями питомцев с просьбами: «Пожалуйста, если кто видел – сообщите». Истории за живое берут, те, у кого есть питомцы, поймут. Вот, например: во время взрывов в деревне Малый Улуй собака сорвалась и прямо с куском цепи убежала, хозяева ищут второй день, но безуспешно. Переживают, что может где-то зацепиться цепью и погибнуть. Собака не агрессивная, откликается на кличку Кнопа и очень дорога хозяевам.

А этот британец потерялся во время аэвакуации. Фото: "Ачинск автоканал"

Или история большого сибирского кота Бони. Семья отдыхала на базе отдыха «Айдашки», когда началась «бомбежка». Боня рванул в кусты так, что хозяева опомниться не успели. А ведь его очень любят.

У семьи, которую в эвакуировали в Новобирилюсы, пропал красавец британской породы. Котейка в дороге натерпелся страха, да еще незнакомое место, паника. Коты ведь чувствуют, когда хозяевам страшно, вот и сбежал, бедняга.

Кот Боня пропал на базе отдыха "Айдашки". Фото: "Ачинск автоканал"

- У нас пропала собака Найда, - рассказывает «Комсомольской правде»-Красноярск Галина Дмитриева, жительница поселка Ключи. – Ей два года, мы ее из приюта щенком брали, обожаем. Она рыжая, красавица и очень умная. Боится громких звуков. Она от грома пряталась, а когда начали грохотать снаряды, она как обезумела, убежала в лес. Мы ее ищем уже вторые сутки. Муж четыре раза ходил в ту сторону, куда она убежала, звал ее, надеялся, что она на голос выйдет. Найда, вернись, мы тебя очень ждем.