2019-08-07T09:03:16+03:00
Происшествия

МЧС: до полной ликвидации всех очагов лесных пожаров в Красноярском крае далеко

По оперативной информации, в регионе горит 879 619 гектаров леса
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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В настоящее время группировка МЧС России, занятая на тушении лесных пожаров, - 314 человек, 9 единиц авиации – 2 самолёта-амфибии и два вертолёта от МЧС и 5 вертолётов министерства обороныВ настоящее время группировка МЧС России, занятая на тушении лесных пожаров, - 314 человек, 9 единиц авиации – 2 самолёта-амфибии и два вертолёта от МЧС и 5 вертолётов министерства обороныФото: ГУ МЧС по Красноярскому краю
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Оперативная обстановка с лесными пожарами в Красноярском крае остается напряженной, сообщает региональный главк МЧС. По данным Лесопожарного центра на среду, 7 августа, в регионе горит 879 618 гектаров леса, большая часть пожаров (864 614 гектаров) действует в зонах контроля, где тушение невозможно. За последние сутки количество очагов увеличилось - по данным на вторник, 6 августа, горело 840 тысяч гектаров леса. Накануне военные отчитались о проделанной работе - все очаги лесных пожаров, которые должна была ликвидировать военная авиация в крае, потушены. Однако до полной ликвидации еще далеко. И сейчас основные силы спасателей брошены на борьбу с пламенем в Богучанском районе. Осложняет обстановку отсутствие осадков и сухая ветренная погода.

МЧС показали, как тушат пожары в Сибири.

- В настоящее время группировка МЧС России, занятая на тушении лесных пожаров, - 314 человек, 9 единиц авиации – 2 самолёта-амфибии и два вертолёта от МЧС и 5 вертолётов министерства обороны. С помощью авиационной техники организовано тушение с воздуха и переброска людей в зону пожаров. У нас есть возможность привлечь дополнительные подразделения. Сегодня планируется прибытие еще одной группировки пожарных из Томской области, — сообщил руководитель группировки МЧС России Алексей Богданов.

Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

В таких условиях особенно важно, считают специалисты, наладить работу с лесопереработчиками - те должны следить и вовремя предотвращать возгорания отходов лесопиления. К примеру, в поселках Октябрьский, Таёжный, Красногорьевский, Гремучий находятся крупные склады опилок, - сейчас сдесь усилен надзор, чтобы избежать возможных пожаров. Лесничие и полицейские усилиленно патрулируют въезды и выезды из поселков, чтобы закрыть людям доступ в лес.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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