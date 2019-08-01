2019-08-01T13:53:40+03:00
Общество

Прогноз погоды на август 2019 в Красноярске: последний месяц лета будет жаркий и сухой

Погода июля «помогла» распространению лесных пожаров и дыма. Но в августе, если сменится направление ветра, будет немного легче. Синоптики озвучили прогноз погоды в Красноярске на август 2019
Татьяна АРОНОВА
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Прогноз погоды на август 2019 в КрасноярскеПрогноз погоды на август 2019 в КрасноярскеФото: Мария ЛЕНЦ
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- Над Красноярским краем установилась область повышенного давления, она не пускает к нам холод севера и влагу с запада и такая сухая жаркая погода способствует возникновению лесных пожаров, - пояснил Владимир Еремин, главный синоптик Красноярского Гидрометцентра. – И поскольку ветры были, в-основном, северо-восточные, дым дошел не только до Красноярска, но и дальше, в соседние с нами регионы. Но в ближайшие 10 дней ветер переменит направление, будет дуть с юга и юго-запада, дышать станет легче не только в Красноярске, но и в тех районах, где сейчас горят леса.

Кстати, жаркая и сухая погода сохранится и в первой декаде августа: +11+16 ночью и +20+25 днем, с повышением в отдельные дни до +30+35 градусов. Похолодание ожидается в середине второй декады августа, до +7+10 ночью и +15+20 днем. Теплой, до +20+24 градусов, будет и последняя декада августа. Что касается осадков, то основные летние дожди приходятся на июль, примерно 90-100 мм в месяц. Август традиционно суше, 50-60 мм, а в этом году и того меньше, всего 40 мм. И даже вызвать искусственный дождь с помощью единственного в России самолета-зондировщика не удастся: нет облаково. Стабилизация лесопожарной обстановки ожидается только во второй половине сентября, когда установится дождливая осенняя погода.

- Леса в Кежемском и Богучанском районе Красноярского края, в Иркутской области, Забайкалье в июле-августе горят уже несколько лет подряд. В нашем регионе площадь пожара, в среднем, 1-1,5 млн гектаров. И если в крае задымление наблюдается в 85 населенных пунктах, то в Иркутской области их 692, в Бурятии – 454, - уточняет Валерий Терешков, заместитель руководителя Главного управления МЧС РФ по Красноярскому краю. – Сейчас подразделения МЧС занимаются защитой населенных пунктов, самолеты министерства обороны тушат пожары в отдаленных районах.

Валерий Ильич также предупредил красноярцев о главных опасностях августа

Магнитные бури

Аномально продолжительная, хотя и слабая магнитная буря будет с 16 по 20 августа, средние, до 5-6 баллов, ожидаются 10, 13-14 и 29 августа.

Дикие животные

Из-за задымления они начали выходить на дороги и в населенные пункты. За полгода за медицинской помощью обратились 3181 человек, пострадавших от укусов животных, в том числе 27 – от диких животных. В жару наиболее активны и пресмыкающиеся, поэтому на лесной прогулке нужно быть внимательнее!

Режим ЧС в лесах

Он означает и то, что на территории загородных детских лагерей запрещено разводить костры, в том числе и традиционные прощальные.

Штраф для юридических лиц 500 тысяч рублей. В этом году уже выписано около 1500 штрафов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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