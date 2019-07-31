«Она просила это сделать»: в Красноярске 20-летний мужчина убил прабабушку, «чтобы избавить ее от мучений»

Эта шокирующая история произошла в Красноярске в апреле 2018 года, сейчас следствие окончено, материалы направлены в суд. 20-летний Александр Р. убил свою беспомощную прабабушку. Поначалу казалось, что это обычное преступление на бытовой почве. Да, тяжкое, но, чего скрывать, таких происходит ежедневно довольно много. Если бы не одно «но» - мотив. Позднее следователям парень пояснил, что сделал это… из сострадания. Хотел только прекратить мучения женщины и своих близких, которые день за днем ухаживали за ней.

Нам удалось встретиться и поговорить с семьей парня, где разыгралась трагедия.

Увлекался городошным спортом и ходил в музыкальную школу

…Аккуратный отделанный кирпичом частный домик – таких в Красноярске тысячи. В палисаднике – цветы, ухоженный огород, во дворе машина – все бдительно охраняет огромный пес Мухтар.

Ирина Васильевна Саше и опекун, и бабушка, и матьФото: Мария ЛЕНЦ

- Машина Сашина. Вернется – будет ездить опять. Когда только теперь вернется, - говорит Ирина Васильева (парню она приходится бабушкой и опекуном, но всю жизнь внуки звали ее мамой). – Трое их у меня. Дочь, так вышло, непутевая выросла: рожала детей да бросала в роддоме. Вот я их забирала себе. Сашенька слабенький был, а он дома у меня оправился, набрался сил… Такой ребенок хороший рос. Увлекался городошным спортом, в музыкальную школу ходил. Не без таланта он – в отца пошел в этом.

(Отец у Александра актер одного из красноярских театров, но судьбой его особо никогда не интересовался).

- Вот так и вышло, что отцы у них у всех разные. А дети нужны только мне, - говорит Ирина Васильевна. – Они у меня всегда были и сытые, и одетые, и в поездки с классом, если возможность была, ездили. Да, жили мы небогато, но и не голодом. А Сашка мой не виноват.

Обратная сторона жалости

По словам Ирины, беды в семье начали происходить за месяц до рокового дня.

- Детей дома не было: они давно уже взрослые, каждый своей жизнью живет. У Саши девушка, он все с ней пропадал целыми днями да на учебе в техникуме (на красный диплом шел, в СФУ собрался поступать). Я в тот день ходила в больницу, возвращаюсь – мама в комнате своей на полу лежит, а под головой – лужа крови. Как так – не знаю. Она у нас плохо передвигалась, только с ходунками или поддержкой. Видать, когда вставала с кровати, упала и о подлокотник ударилась… Я «скорую» вызвала, ее увезли, рану зашили.

Саша часто пишет письма и просит простить егоФото: Мария ЛЕНЦ

А в тот день, 17 апреля было, Родительский день, мы утром около 05.00 поехали на кладбище.

Вернулись когда, домой захожу – она опять на полу. Я к ней кинулась, а она холодная уже...

Основная причина смерти, по версии следствия, - удушье.

Пока она гуляла с собакой

И Ирину, и Александра полиция забрала вместе. Следствие считает, что тем утром, пока семья собиралась выезжать, а Ирина гуляла с собакой, Александр ненадолго вернулся в дом, и совершил убийство. К тому же он почти сразу дал признательные показания, его слова подтвердили экспертизы.

Сама Ирина в поступок внука не верит. И объяснение – что он убил прабабушку из сострадания, ее, очевидно, шокирует: это не может быть ни объяснением, ни оправданием! Считает, женщина, возможно, упала, повредила себе горло. А Саша?

- Я думаю, на него надавили. Заставили, - с надеждой заглядывает нам в глаза.

Семья живет небогато - огород да пенсия Ирины ВасильевныФото: Мария ЛЕНЦ

Следователям Александр сознался, что убил, желая прекратить муки семьи и прабабушки, просившей об этом. При этом, с его слов, она якобы просила об этом всю семью. Со дня падения она не поднималась с постели, ела и пила совсем понемногу, в основном бульон. А через пару недель совсем отказалась от еды, приходилось вливать бульон силой...

Раскаивается ли он, понимает ли, что совершил недопустимое? Или и впрямь считает, что прав, что избавил человека от мук?

В краевой прокуратуре рассказали, что суд над ним состоится осенью. За убийство заведомо находящегося в беспомощном состоянии человека Александру грозит 20 лет тюрьмы.