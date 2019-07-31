День города Енисейска 9 и 10 августа 2019 года: городу исполняется 400 лет
Енисейску – 400 лет! Едем на юбилей!
Енисейск, который был основан в 1619 году, сегодня является городом-музеем под открытым небом, внесенным в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Главной сюжетной линией юбилея будет история города — от периода становления до наших дней. Каждый час по Енисейску будут проводить пешие экскурсии, начало - на Соборной площади. Для гостей откроются сразу несколько выставок, ярмарка, гастрономические площадки и многое другое. Представляем программу празднования Дня города Енисейска.
В этом году в честь 400-летия Енисейска фестиваль «Енисейская уха», ежегодный праздник рыбаков и ухи, проходит два раза: 13 июля и 10 августа. Он проходит в п. Усть-Кемь.
Главный вопрос гостей юбилея – проживание. Гостиницы давно забронированы, но выход есть. Агентство по туризму Красноярского края подготовило большой палаточный лагерь при подъезде к Енисейску в районе Потаповской переправы через Енисей, гости смогут ориентироваться по указателям. Здесь смогут поселиться почти 1200 человек. В лагере есть туалеты, техническая вода, возможность оставить машину и приобрести продукты. Но палатку и все необходимое нужно взять с собой. Лагерь бесплатный. Из палаточного лагеря будут ходить шаттлы до праздничных площадок.
Программа праздника
9 и 10 августа
10.00-19.00 - экскурсионный маршрут «Енисейские живые — в картинки»
Школа № 1
(ул. Ленина, 120)
Дом усадьбы Ф.Д. Дементьева
(ул. Ленина, 109)
Дом усадьбы П.И. Кытманова
(ул. Ленина, 105)
Дом усадьбы И.Т. Савельева
(ул. Ленина, 95)
10.00-20.00 - работа экспозиции «Музей Енисея»
Енисейский краеведческий музей им. А.И. Кытманова
(ул. Ленина, 106г)
10.00-20.00 - работа арт-проекта «Оконницы»
Детская художественная школа им. Н.Ф. Дорогова
(ул. Диктатуры Пролетариата, 5)
10.00-20.00 - ярмарка «Енисейск ремесленный»
Центральная площадь
10.00-20.00 - выставка археологических находок «Енисейск – град изрядный»
Дом Флеера
(ул. Ленина, 101)
12.00-20.00 - гастрономическая площадка «Енисейская кухня»
(ул. Петровского, дома № 13-19)
13.00 - открытие выставки «Предметный мир православия на Енисее»
Церковь Троицы Живоначальной
(ул. Перенсона, 34)
9 августа
12.00-16.00 - концертная программа с участием творческих коллективов Енисейска и Енисейского района
Малая сцена на перекрёстке улиц Кирова и Бабкина
17.00 - концерт Сибирского мужского хора Культурно-исторического центра Красноярска с участием звонарей и филармонического русского оркестра им. А.Ю. Бардина Красноярской краевой филармонии
Городской Дом культуры им. А.О.Арутюняна
(ул. Ленина, 44)
20.00 - концерт группы «Яхонт»
Главная сцена
(набережная Енисея к западу от ул. Бабкина)
10 августа
7.00 - крестный ход от Спасо-Преображенского монастыря (ул. Рабоче-Крестьянская, 101) до Богоявленского Собора (пер. Пожарный, 1)
8.00 - церемония освящения Богоявленского кафедрального Собора, торжественная литургия
Богоявленский Собор
(пер. Пожарный, 1)
12.00 - праздничный колокольный звон
Церкви Красноярского края
12.00-16.00 и с 18.00-20.00 - концертная программа с участием творческих коллективов Енисейска и района
Малая сцена
(перекресток улиц Кирова и Бабина)
16.15 - Праздничный колокольный звон
Все церкви Красноярского края
16.19 - торжественный концерт «Енисейск 400»
Главная сцена
(набережная Енисея к западу от ул. Бабкина)
21.00 - концертные выступления творческих коллективов Красноярского края
Главная сцена
(набережная Енисея к западу от ул. Бабкина)
21.00-22.00 - концерт народного артиста Российской Федерации Олега Газманова
Главная сцена
(набережная Енисея к западу от ул. Бабкина)
22.45-23.45 - дискотека DJ NONAME
Главная сцена
(набережная Енисея к западу от ул. Бабкина)
23.45-00.00 - праздничный фейерверк
Баржа в акватории р. Енисей напротив ул. Бабкина
ИСТОЧНИК KP.RU