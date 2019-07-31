День города Енисейска 9 и 10 августа 2019 года: городу исполняется 400 лет

Енисейску – 400 лет! Едем на юбилей!

Енисейск, который был основан в 1619 году, сегодня является городом-музеем под открытым небом, внесенным в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Главной сюжетной линией юбилея будет история города — от периода становления до наших дней. Каждый час по Енисейску будут проводить пешие экскурсии, начало - на Соборной площади. Для гостей откроются сразу несколько выставок, ярмарка, гастрономические площадки и многое другое. Представляем программу празднования Дня города Енисейска.

В этом году в честь 400-летия Енисейска фестиваль «Енисейская уха», ежегодный праздник рыбаков и ухи, проходит два раза: 13 июля и 10 августа. Он проходит в п. Усть-Кемь.

Главный вопрос гостей юбилея – проживание. Гостиницы давно забронированы, но выход есть. Агентство по туризму Красноярского края подготовило большой палаточный лагерь при подъезде к Енисейску в районе Потаповской переправы через Енисей, гости смогут ориентироваться по указателям. Здесь смогут поселиться почти 1200 человек. В лагере есть туалеты, техническая вода, возможность оставить машину и приобрести продукты. Но палатку и все необходимое нужно взять с собой. Лагерь бесплатный. Из палаточного лагеря будут ходить шаттлы до праздничных площадок.

Программа праздника

9 и 10 августа

10.00-19.00 - экскурсионный маршрут «Енисейские живые — в картинки»

Школа № 1

(ул. Ленина, 120)

Дом усадьбы Ф.Д. Дементьева

(ул. Ленина, 109)

Дом усадьбы П.И. Кытманова

(ул. Ленина, 105)

Дом усадьбы И.Т. Савельева

(ул. Ленина, 95)

10.00-20.00 - работа экспозиции «Музей Енисея»

Енисейский краеведческий музей им. А.И. Кытманова

(ул. Ленина, 106г)

10.00-20.00 - работа арт-проекта «Оконницы»

Детская художественная школа им. Н.Ф. Дорогова

(ул. Диктатуры Пролетариата, 5)

10.00-20.00 - ярмарка «Енисейск ремесленный»

Центральная площадь

10.00-20.00 - выставка археологических находок «Енисейск – град изрядный»

Дом Флеера

(ул. Ленина, 101)

12.00-20.00 - гастрономическая площадка «Енисейская кухня»

(ул. Петровского, дома № 13-19)

13.00 - открытие выставки «Предметный мир православия на Енисее»

Церковь Троицы Живоначальной

(ул. Перенсона, 34)

9 августа

12.00-16.00 - концертная программа с участием творческих коллективов Енисейска и Енисейского района

Малая сцена на перекрёстке улиц Кирова и Бабкина

17.00 - концерт Сибирского мужского хора Культурно-исторического центра Красноярска с участием звонарей и филармонического русского оркестра им. А.Ю. Бардина Красноярской краевой филармонии

Городской Дом культуры им. А.О.Арутюняна

(ул. Ленина, 44)

20.00 - концерт группы «Яхонт»

Главная сцена

(набережная Енисея к западу от ул. Бабкина)

10 августа

7.00 - крестный ход от Спасо-Преображенского монастыря (ул. Рабоче-Крестьянская, 101) до Богоявленского Собора (пер. Пожарный, 1)

8.00 - церемония освящения Богоявленского кафедрального Собора, торжественная литургия

Богоявленский Собор

(пер. Пожарный, 1)

12.00 - праздничный колокольный звон

Церкви Красноярского края

12.00-16.00 и с 18.00-20.00 - концертная программа с участием творческих коллективов Енисейска и района

Малая сцена

(перекресток улиц Кирова и Бабина)

16.15 - Праздничный колокольный звон

Все церкви Красноярского края

16.19 - торжественный концерт «Енисейск 400»

Главная сцена

(набережная Енисея к западу от ул. Бабкина)

21.00 - концертные выступления творческих коллективов Красноярского края

Главная сцена

(набережная Енисея к западу от ул. Бабкина)

21.00-22.00 - концерт народного артиста Российской Федерации Олега Газманова

Главная сцена

(набережная Енисея к западу от ул. Бабкина)

22.45-23.45 - дискотека DJ NONAME

Главная сцена

(набережная Енисея к западу от ул. Бабкина)

23.45-00.00 - праздничный фейерверк

Баржа в акватории р. Енисей напротив ул. Бабкина