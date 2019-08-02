2019-08-02T18:03:13+03:00
Общество

В Красноярске день ВДВ отметили полетом истребителей и солдатской кашей

А на Театральной площади можно было записаться на воинскую службу
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В Красноярске отметили день ВДВВ Красноярске отметили день ВДВФото: Диана ИВАНОВА
Изменить размер текста:

Красноярск отметил день Воздушно-десантных войск, как всегда, содержательно и ярко. Во-первых, традиция крепка: с раннего утра на улицах города появились тельняшки и голубые береты. Причем не только мужчины в возрасте 19+. Если в семье кто-то служил в ВДВ, значит, вся семья – десантники. В беретах и тельняшках сегодня по городу катались даже малыши в колясках. А еще знамена из окон машин – это ведь тоже традиция.

Машины со знаменами катались по городу с самого утра Фото: Диана ИВАНОВА

Машины со знаменами катались по городу с самого утраФото: Диана ИВАНОВА

Во-вторых, авиашоу, которое красноярцы любят и почитают. Самолеты накануне совершали тренировочный полет, так сказать, пробовали небо над городом и возбудили любопытство. Так что сегодня к полудню Театральная площадь начала заполняться зрителями. Самый лучший вид – с набережной и Коммунального моста. Народу там столпилось очень много.

"Соколы России" - в небе Красноярска Фото: Диана ИВАНОВА

"Соколы России" - в небе КрасноярскаФото: Диана ИВАНОВА

Шоу началось в 14:30. Фигуры высшего пилотажа показывали «Соколы России» на тяжелых сверхманевренных истребителях Су-35С. С оглушительным ревом они пронеслись над Енисеем и продемонстрировали тактические приемы воздушного боя в ограниченном пространстве и на предельно малой высоте – до 200 метров. И, конечно, групповые фигуры: петлю Нестерова, бочку, колокол, ракушку, вираж, роспуск.

Встретились в Центральном парке два голубых берета Фото: Диана ИВАНОВА

Встретились в Центральном парке два голубых беретаФото: Диана ИВАНОВА

В третьих, главный символ ВДВ – парашют. Неспроста же он изображен на войсковом знамени. Прилетел вертолет, завис над площадью и оттуда десантировались мастера спорта и чемпионы парашютного спорта. У некоторых на счету до 7 тысяч прыжков.

Не обошлось без купания в фонтане. Правда, резвилась только детвора Фото: Диана ИВАНОВА

Не обошлось без купания в фонтане. Правда, резвилась только детвораФото: Диана ИВАНОВА

Добавим, что прямо на площади развернулись мобильные пункты приема военнослужащих по контракту. Парни и девушки даже выстроились в очередь, потому что служить в наше время и почетно, и выгодно.

Какой же праздник без военной техники? Танки и пушки, которые появились на площади, облюбовали и детвора, и взрослые. Больше всего фотографий было сделано именно там. Праздник продолжился и на Театральной площади, и а Центральном парке.

Самая вкусная каша - солдатская Фото: Диана ИВАНОВА

Самая вкусная каша - солдатскаяФото: Диана ИВАНОВА

Детвору к танкам тянет, как магнитом Фото: Диана ИВАНОВА

Детвору к танкам тянет, как магнитомФото: Диана ИВАНОВА

Выставка военной техники Фото: Диана ИВАНОВА

Выставка военной техникиФото: Диана ИВАНОВА

Посмотреть на авиашоу красноярцы собрались задолго до его начала Фото: Диана ИВАНОВА

Посмотреть на авиашоу красноярцы собрались задолго до его началаФото: Диана ИВАНОВА

Преемственность поколений Фото: Диана ИВАНОВА

Преемственность поколенийФото: Диана ИВАНОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Андрей ЧИБИС, врио губернатора Мурманской области: Потенциал развития северных территорий России гигантский
Мурманск - негласная столица Арктики. Активное развитие добывающих и других бизнес-проектов в районах исторического пролегания Северного морского пути придаст импульс экономическому становлению региона
Новости 24
На выходные госавтоинспекторы вновь будут массово ловить любителей пьяной езды
Под Красноярском закрыли незаконный мусорный полигон
В Красноярске задержали отца, который каждую ночь приковывал 7-летнего сына наручниками к кровати
То ли поганки, то ли шампиньоны: в центре Красноярска горожане на газоне обнаружили грибы
На юге Красноярского края испугавшаяся лошадь убила 8-летнюю девочку
Красноярская телекомпания «7 канал» сменила владельца и генерального директора
В Красноярском крае мужчину осудили за найденное 7 лет назад ружье
В Красноярске на пешеходном переходе иномарка сбила 6-летнего велосипедиста
В Красноярском крае бабушку с дедушкой проверяют за интимные снимки 6-летней внучки
Спасал жену и сына: в Красноярске таксист прокатил на капоте охранника гипермаркета
В Красноярске до конца года для обманутых дольщиков достроят три дома ЖК «Квадро»
В Красноярске парень украл в храме горсть серебряных крестиков и ящик для пожертвований на 100 тысяч рублей
В Красноярске полностью перекроют Коммунальный мост
В Хакасии под окнами Национального банка обнаружили могильник
В Красноярске в Солнечном появится бесплатный базар для дачников
В Красноярском крае планируют к отстрелу 1567 медведей
Когда «Соколы России» пролетят над Красноярском в День ВДВ 2 августа 2019