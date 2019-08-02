В Красноярске день ВДВ отметили полетом истребителей и солдатской кашей

Красноярск отметил день Воздушно-десантных войск, как всегда, содержательно и ярко. Во-первых, традиция крепка: с раннего утра на улицах города появились тельняшки и голубые береты. Причем не только мужчины в возрасте 19+. Если в семье кто-то служил в ВДВ, значит, вся семья – десантники. В беретах и тельняшках сегодня по городу катались даже малыши в колясках. А еще знамена из окон машин – это ведь тоже традиция.

Машины со знаменами катались по городу с самого утраФото: Диана ИВАНОВА

Во-вторых, авиашоу, которое красноярцы любят и почитают. Самолеты накануне совершали тренировочный полет, так сказать, пробовали небо над городом и возбудили любопытство. Так что сегодня к полудню Театральная площадь начала заполняться зрителями. Самый лучший вид – с набережной и Коммунального моста. Народу там столпилось очень много.

"Соколы России" - в небе КрасноярскаФото: Диана ИВАНОВА

Шоу началось в 14:30. Фигуры высшего пилотажа показывали «Соколы России» на тяжелых сверхманевренных истребителях Су-35С. С оглушительным ревом они пронеслись над Енисеем и продемонстрировали тактические приемы воздушного боя в ограниченном пространстве и на предельно малой высоте – до 200 метров. И, конечно, групповые фигуры: петлю Нестерова, бочку, колокол, ракушку, вираж, роспуск.

Встретились в Центральном парке два голубых беретаФото: Диана ИВАНОВА

В третьих, главный символ ВДВ – парашют. Неспроста же он изображен на войсковом знамени. Прилетел вертолет, завис над площадью и оттуда десантировались мастера спорта и чемпионы парашютного спорта. У некоторых на счету до 7 тысяч прыжков.

Не обошлось без купания в фонтане. Правда, резвилась только детвораФото: Диана ИВАНОВА

Добавим, что прямо на площади развернулись мобильные пункты приема военнослужащих по контракту. Парни и девушки даже выстроились в очередь, потому что служить в наше время и почетно, и выгодно.

Какой же праздник без военной техники? Танки и пушки, которые появились на площади, облюбовали и детвора, и взрослые. Больше всего фотографий было сделано именно там. Праздник продолжился и на Театральной площади, и а Центральном парке.

Самая вкусная каша - солдатскаяФото: Диана ИВАНОВА

Детвору к танкам тянет, как магнитомФото: Диана ИВАНОВА

Выставка военной техникиФото: Диана ИВАНОВА

Посмотреть на авиашоу красноярцы собрались задолго до его началаФото: Диана ИВАНОВА