Летняя научная школа Сибирской генерирующей компании «Ученые будущего»

Уже второй год в Красноярске в каникулы открывается летняя научная школа «Ученые будущего» - уникальный образовательный проект Сибирской генерирующей компании в партнерстве с интерактивным музеем науки «Ньютон-парк». После отборочных туров 48 старшеклассников были приглашены в экокемпинг «Солнечный».

В чем главная идея школы? Помочь одаренным школьникам, которые серьезно интересуются точными науками, раскрыть свой потенциал. Как сейчас говорят, «прокачать» знания, научиться планировать, проектировать, производить и применять инженерные продукты.

Фото: СГК

Почему подростки готовы учиться в каникулы и так стремятся в «Ученых будущего», «Комсомольская правда» уже рассказывала своим читателям (см. материал «Полеты не во сне, а наяву»). А сегодня нам бы хотелось поговорить о наставниках, как себя называют преподаватели школы.

Наука – это магия

В летней школе с детьми занимаются аспиранты, преподаватели и научные сотрудники Сибирского федерального университета, Сибирского аэрокосмического университета, Красноярского научного центра СО РАН. Плюс приезжают гости – популяризаторы науки. Практических занятий больше, чем лекций.

Напомним, «Ученые будущего» – это проектное обучение в командах.

В каждой команде - «научный штат»: физики, инженеры, программисты-радиоэлектронщики - 12 человек. У каждого свои навыки, свои задачи, но в то же время дети учатся друг у друга и совместной работе.

Выпускной экзамен в «Ученых будущего» - защита финального научно-исследовательского проекта. Каждая команда выбирает актуальную научную проблему и решает ее с помощью… стратостата. На практике это выглядит так. Всего за несколько дней команды должны, во-первых, собрать модули с полезной нагрузкой: измерительное оборудование, передатчик радиосигнала, спутниковая навигация, видеокамера. Во-вторых, успешно запустить модули на двух стратостатах в небо на высоту 25-30 километров, дистанционно принять и проанализировать данные. А потом еще представить свой проект на публичной защите. Всему этому их должны научить наставники. От придумывания научной миссии до проектирования траектории стратостата, от шитья парашютов для летательного аппарата до написания программ, собирающих данные.

Директор «Ученых будущего» Иван Тимофеенко так представил команду наставников и ее миссию:

Фото: СГК

- Преподаватели школы – это люди, которые «горят» наукой, хотят что-то изменить в этом мире. Наша задача — сделать так, чтобы за эти две недели мы получили рывок в развитии подростков, в их самоопределении.

И еще очень важно научить ребят работать в команде. Если 200 лет назад ученый мог что-то придумать и сделать в одиночку, то сейчас мир настолько сложный, настолько узкоспециализированный, что успеха можно достигнуть только в команде. А еще важно научить пониманию, что важно быть не лучше другого, а лучше, чем я вчера. Соревноваться самим с собой.

Фото: СГК

Иван на личном опыте знает, как «это» работает. Что получается в итоге, когда вместе собираются люди, увлеченные одним делом. Еще будучи студентом Института космических и прикладных технологий СФУ, Иван и команда таких же студентов-единомышленников из разных институтов придумали идею, выиграли грант и реализовали красивую новаторскую научную историю. Это были необычные физико-химические опыты, объясняющие законы из школьных учебников. В каждой школе, куда приезжала научная команда, - аншлаг и благодарности от учеников, педагогов, родителей: «Оказывается, наука – это не скучно, а очень интересно!». Так в Красноярске родилась идея «Ньютон-парка» – сегодня знакомого многим красноярцам интерактивного музея науки.

Говоря об учителях в нашей жизни, Иван с благодарностью вспоминает свой физико-математический класс школы №145, куда он перешел в старших классах.

Фото: СГК

- В прежней школе учителя не верили, что я на что-то способен. В новой школе все изменилось. Физику у нас преподавал очень талантливый учитель Глеб Олегович Патрушев: мы слушали его с открытыми ртами, обожали яркие опыты. В этой новой среде, где учитель умел мотивировать, учиться было клево. И на уроках, и после мы спорили, обсуждали законы, формулы. Гордо говорили о себе: «Я - ботан, ты – ботан, мы идем ботать». Поэтому Иван точно знает, что один из ключевых факторов успеха – это среда, которая поощряет обучение, такая, как Летняя научная школа «Ученые будущего».

Фото: СГК

А среда здесь и правда очень хорошая, «питательная». Проект моментально стал популярным. 300 заявок получили организаторы школы в 2018 году. В этом больше 400. Конкурс как в престижном вузе – 8 человек на место!

Фото: СГК

- Очень сильные ребята, я в их возрасте была гораздо слабее, - признается преподаватель направления «Программирование и микроэлектроника» Оксана Драганюк.

Фото: СГК

Оксана – физик, выпускница СибГАУ, аспирант Института Физики СО РАН, занимается физикой твердого тела.

Фото: СГК

На вопрос «почему физика?», Оксана отвечает так, что становится понятной мотивация ученого:

Фото: СГК

- Это был единственный предмет, где оставались какие-то вопросы, остальные казались простыми и понятными.

Фото: СГК

Поэтому и на вопрос о жизненном девизе Оксана цитирует «Двух капитанов» Вениамина Каверина: «Бороться и искать, найти и не сдаваться» - любимой книги детства, в которой герой смог преодолеть все трудности на пути к цели.

Говоря об учениках «Ученых будущего» - 2019, Оксана, как и другие наставники, отмечает, что все они с хорошей подготовкой и большим желанием изобретать, придумывать что-то новое.

Фото: СГК

- Подходят, спрашивают, каково это, быть ученым, - говорит Оксана. – Их привлекают интересная работа и возможность совершить открытие, менять мир к лучшему.

Фото: СГК

- Причем очень самостоятельные, хотят все сделать сами, без помощи взрослых, - говорит Андрей Пирогов, преподаватель «Ученых будущего» направления «Инженерия и прототипирование». – Мы не мешаем, нужно уметь ошибаться, расстраиваться и идти дальше.

Фото: СГК

Андрей по образованию ракетостроитель, в трудовой книжке есть и крупная мебельная фабрика, и «Информационные спутниковые системы» Железногорска.

Фото: СГК

- Когда говорю детям, мол, я работал на мебельной фабрике, они не понимают: «Что? Вы же ракетостроитель!», - смеется Андрей. –А все просто. Моя инженерная специализация - трехмерное моделирование, материал неважен: дерево, пластик, металл. Без разницы, что ты конструируешь, ракету или шкаф. Главное, так подготовить все чертежи и детали, чтобы все «складывалось» и устройство работало. Конструктор не может витать в облаках, он должен немалую часть рабочего времени проводить в цехе, уметь работать руками. Этому, кстати, мы и учим детей в «Ученых будущего». И придумывать, и паять. Но все индивидуально. Инженеры бывают разные. Практик – это заточенность на результат, а экспериментатор - способность быстро перебирать в голове кучу вариантов.

Фото: СГК

Инженер по образованию, грамотный, опытный, эрудированный, с отличным чувством юмора, Андрей Пирогов по призванию учитель. С детьми ему интересно. Поэтому он с удовольствием работает со школьниками. Начинал в университете в центре довузовской подготовки СибГАУ, потом был «Ньютон-парк», сейчас детский технопарк «Красноярский Кванториум».

Фото: СГК

Общение с преподавателями, среди которых есть и теоретики, и практики, – огромный плюс школы.

Фото: СГК

Во-первых, для многих школьников восприятие научной деятельности как обычной работы становится своего рода открытием. Они очень удивляются, когда выясняют, что наукой можно заниматься в реальной жизни. Что это не заоблачная, а вполне конкретная область. И в Красноярске очень сильные научные школы и математиков, и физиков.

Фото: СГК

Во-вторых, за две недели интенсива подросток «примеряет» на себя будущую профессию. Конечно, большинство видит себя инженерами, у некоторых есть даже стартапы, приносящие деньги. Но есть и те, кто сомневается. Многие одаренные дети успешны в разных областях и сейчас выбирают свой путь. К примеру, восьмиклассница Алина Абазина, с которой мы вас сегодня познакомим, с детства увлечена инженерией и проектирует дома все, включая мебель, мечтает стать художником и планирует поступать в художественное училище.

Фото: СГК

Огорчит ли этот факт организаторов «Ученых будущего»? Вовсе нет. Задачи школы глобальнее. Не просто дать знания, для этого есть общеобразовательная школа, а научить мыслить нестандартно, генерировать идеи, придумывать, творить. Прогресс может быть только там, где есть творчество. Поэтому, если из выпускников школы вырастут не только талантливые инженеры, но и дизайнеры, художники, экономисты, учителя, то можно считать, что цель достигнута.

Фото: СГК

«Наши учителя – настоящие инженеры!»

А как оценивают преподавателей ученики? Что важно для них?

Даем высказаться:

- Мучают вас учителя? Строгие?

Фото: СГК

- Строгие, но только когда это нужно. Наши наставники - наши товарищи и главные помощники, которые помогают нам сделать качественный проект, - отвечает на вопрос физик-математик команды «3.14» «Ученых будущего» Алена Бывшенко.

Фото: СГК

- В обычной школе все серьезные, нет времени на творчество. Здесь все твои идеи принимаются, обсуждаются, - говорит Алина Абазина, инженер команды «3.14». – Наши преподаватели – хорошие мотиваторы, они могут и посмеяться вместе с нами, пошутить. На одной из лекций преподаватель нам сказал, что «инженеры – люди интеллигентные, а если человек невоспитанный, он – недоинженер». Мне очень понравилось это определение. Наши наставники – настоящие инженеры!

Фото: СГК

P.S. Сегодня мы успели рассказать только о трех наставниках, а всего в проекте СГК «Ученые будущего» - 9 талантливых и ярких педагогов, безгранично влюбленных в науку.

НА ЗАМЕТКУ

«Ученые будущего» вернуться в Красноярск осенью

Анастасия Дьякова, заместитель директора красноярского филиала СГК:

- Работа с одаренной молодежью - отдельное стратегическое направление работы энергохолдинга. Задача «Ученых будущего» - привлечение внимания к науке, вклад Сибирской генерирующей компании в подготовку инженерных кадров страны. Мы рассчитываем, что эти ученики в будущем пополнят ряды и энергетиков, и тех, кто работает в других ключевых отраслях промышленности и в науке - на благо развития производства.

Отмечу, все затраты по проведению школы берет на себя благотворительный фонд «СГК – Согреваем сердца». Следующий этап «Ученых будущего» пройдет в Назарове, а в осенние каникулы школа вернется в Красноярск с обучающим модулем по программированию в формате MakerSpace.