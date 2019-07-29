В Туве правнучка героя Великой Отечественной войны спасла из Енисея тонущую девочку

- Эта история произошла 4 июля. Но мы узнали о ней только сейчас, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Тыва. – Если бы к нам не пришло письмо от отца спасенной девочки, наша юная 15-летняя героиня так и осталась бы незамеченной. Но теперь пусть все узнают об Анисье Назыты.

В тот обычный летний день на берегу Енисея, недалеко от села Баян-Кол (Кызылский район), отдыхали несколько семей. Взрослые загорали, а детвору так и тянуло в воду. Енисей в этом месте совсем небольшой, у берега полно мелководья, вот там ребятня и норовит побарахтаться. Анисья живет в Кызыле, перешла в 9 класс, а на лето приехала к бабушке и дедушке отдохнуть в село Баян-Кол. Они у нее – учителя местной сельской школы, она на пенсии. Есть в селе и подруги, вот с ними она и пришла отдохнуть.

Аслан Хомушку, отец спасенной 10-летней девочки, вспоминает:

- 4 июля мы с семьей отдыхали на берегу Енисея в местечке Сеп. Дети купались, я приглядывал за ними. А тут отвлекся буквально на несколько минут. И в этот момент мою дочку Еву затянуло в водоворот. Я услышал крики о помощи, сам ничего не сообразил и тут увидел Анисью – она в чем была, так и бросилась на помощь. Нырнула в воду, вытащила дочку и спасла ей жизнь. Позже я узнал, что на том участке реки есть глубокая яма. Даже я, взрослый человек, не смог бы достать до дна.

Узнав об этом, сотрудники МЧС и журналисты навестили Анисью. И оказалось, что смелость девочке передалась от ее родных. Ее прадедушка – участник Великой Отечественной войны Хургулек Тюлюш Ширин-оолович добровольцем ушел на фронт. Он был лейтенант медицины, командовал санитарным отделением тувинского добровольческого кавалерийского эскадрона 31 полка 8-й гвардейской дивизии 6-го конармейского корпуса.

В его небольшом отделении было 10 санитарок, девушек-тувинок, вот с ними он и прошел весь фронтовой путь. За боевые и трудовые заслуги Тюлюш Хургулек был награжден орденом Трудового Красного Знамени. Его именем названа одна из улиц села Чаа-Холь Чаа-Хольского района.

А еще отец Анисьи и родные дяди – ветераны боевых действий чеченской войны. Ее старший родной брат Артыш стал одним из первых выпускников Кызылского президентского кадетского училища. Разве могла Анисья поступить иначе и оставить кого-то в беде?!