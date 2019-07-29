2019-07-29T11:11:46+03:00
Происшествия

Спасатели экстренно вывезли из природного парка Ергаки туристку с приступом острого аппендицита

Девушке повезло, что группа заранее зарегистрировала свой маршрут
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Спасатели экстренно вывезли из природного парка Ергаки туристку с острым приступом аппендицита. Фото: ГУ МЧС России по Республике ХакасияСпасатели экстренно вывезли из природного парка Ергаки туристку с острым приступом аппендицита. Фото: ГУ МЧС России по Республике Хакасия
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Группа молодых туристов из Абакана отправилась покорять природный парк «Ергаки», предусмотрев, казалось бы, все, с чем им может столкнуться. Июль – самый сезон для тех, кто хочет полюбоваться летними красотами Западного Саяна, поэтому группа собиралась провести в горах несколько дней. Однако планы оказались нарушенными.

Туристы расположились на стоянку возле озера Художников. Вечером, около 18 часов, одна девушек пожаловалась на недомогание – болела нижняя часть живота. Оставаться дальше и ждать, когда все пройдет, товарищи не стали, сообщили спасателям Южно-Сибирского поискового отряда МЧС, который базируется в Абакане. Описали симптомы, похожие на приступ острого аппендицита.

Девушке начали оказывать помощь уже в вертолета. Фото: ГУ МЧС России по Республике Хакасия

Девушке начали оказывать помощь уже в вертолета. Фото: ГУ МЧС России по Республике Хакасия

Спасатели тут же передали информацию медикам, чтобы готовились встречать экстренную пациентку. И сразу же снарядили в путь вертолет Ми-8. Скажем так: достоинства этого вертолета в том, что он универсальный и маневренный. Не смотрите, что он большой – Ми-8 может сесть где угодно, нужна только ровная площадка размером с «пятачок». Вот и на этот раз вертолет приземлился максимально близко к лагерю абаканских туристов. Девушку забрали на борт и сразу же начали оказывать ей медицинскую помощь. А потом передали «Скорой помощи», которая ожидала на аэродроме.

- Девушка была в составе организованной группе. У них были необходимые средства связи. Плюс перед тем, как отправиться на маршрут, группа зарегистрировалась у нас. Это ведь не так сложно – позвонить и сообщить: сколько человек идет, куда, на какое время и где планирует останавливаться. Зато в случае опасности информация поможет нам быстро отыскать туристов и спасти кому-то жизнь, - рассказали спасатели.

Достоинство Ми-8 в том, что он может приземлиться буквально на "пятачке". Фото: ГУ МЧС России по Республике Хакасия

Достоинство Ми-8 в том, что он может приземлиться буквально на "пятачке". Фото: ГУ МЧС России по Республике Хакасия

ИСТОЧНИК KP.RU

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