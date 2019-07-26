Спасенный в Красноярске француз: «Не понимаю, почему Россия за меня платит!»

- Мы все делим с этими джентльменами, - 68-летний француз Жан-Франсуа протягивает соседу по больничной палате банку с малиной, которую ему принесла жена Вера, тоже француженка. (Малиной, кстати, с собственной дачи поделилась переводчица Ольга).

Вера приносит мужу передачи, как все: сок, шоколад, фрукты. (Малиной, кстати, с собственной дачи поделилась переводчица Ольга)Фото: Мария ЛЕНЦ

«Джентльменов» свела в палате красноярской краевой одна беда: инсульт. Жана-Франсуа «прихватило» во время путешествия по Енисею. Точнее, он с женой собирался отправиться на теплоходе в круиз на север. В гостинице «Красноярск», где пара отдыхала перед рейсом, и случилась беда.

Жана-Франсуа «прихватило» во время путешествия по Енисею.Фото: Мария ЛЕНЦ

Вера бросилась на ресепшн: вызовите частного врача!

- Почему частного? – удивились администраторы.

И набрали 03.

Жан-Франсуа – человек, безусловно, обеспеченный. В прошлом работал в крупной компании по производству одной из самых известных марок сигарет (кстати, признался, сам заядлый курильщик). Занимался поставками в Россию, поэтому очень много времени проводил в поездках по нашей стране.

Жан-Франсуа – человек, безусловно, обеспеченный. В прошлом работал в крупной компании по производству одной из самых известных марок сигарет (кстати, признался, сам заядлый курильщик).Фото: Мария ЛЕНЦ

Сейчас он на пенсии, и, поскольку доход более чем позволяет, очень много путешествует с женой (живет пара в Швейцарии). В том числе и по российским просторам. Всегда все было хорошо, а вот в Красноярске здоровье подвело. Повезло, что это случилось не во время круиза, а в городе.

Всегда все было хорошо, а вот в Красноярске здоровье подвело. Повезло, что это случилось не во время круиза, а в городе.Фото: Мария ЛЕНЦ

- Жана-Франсуа доставили на скорой в краевую больницу, - говорит Елена Семенова, пресс-секретарь учреждения. – Оказали экстренную помощь, сейчас он остается у нас на лечении.

Жан-Франсуа лежит, как и все, в обшей палате. Познает, можно сказать, самую что ни на есть русскую кухню: сегодня на завтрак давали кашу, хлеб, чай; а на обед приготовили свекольник, жареную рыбу с гречкой.

Жан-Франсуа лежит, как и все, в обшей палате.Фото: Мария ЛЕНЦ

Накануне попросил у жены коньяку. Но ни ему, ни другим «джентльменам» пока не удалось уговорить своих благоверных пронести «запрещенку».

Вера приносит мужу передачи, как все: сок, шоколад, фрукты.

- Пока я была в приемном покое, - говорит Вера. – Видела, сколько людей в тяжелом состоянии привозят. И сколько каждому уделяется внимания. У нас не так, у нас в принципе другой подход, более цифровой. А здесь человеческий.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/722411" frameborder="0"></iframe> Спасенный в Красноярске француз: «Не понимаю, почему Россия за меня платит!».Мария ЛЕНЦ

Не могут иностранцы до сих пор поверить и в то, что платить за лечение им не придется – по законодательству РФ, экстренную помощь, когда есть угроза жизни, всем должны оказывать бесплатно. Поэтому и просили в гостинице вызвать частного врача, в уверенности, что государственная больница их принимать не станет.

по законодательству РФ, экстренную помощь, когда есть угроза жизни, всем должны оказывать бесплатно.Фото: Мария ЛЕНЦ

- Я очень удивлен, - признается Жан-Франсуа. – Если бы я был русский, еще понятно, но я не русский гражданин. Почему Россия должна платить за мое лечение. У нас один только день стационара стоит как номер в пятизвездочном отеле. Около 3 000 евро в сутки. Не говоря уже о лечении. А здесь оно на потрясающем уровне. Мы хотим поблагодарить всю команду больницы. Они профессионалы, мы просто вытянули счастливый билет.

Они профессионалы, мы просто вытянули счастливый билет.Фото: Мария ЛЕНЦ

КСТАТИ

В первой краевой на самом деле работают одни из самых профессиональных докторов не только края, страны, Отрадно, что в этом учреждении у медиков достойная зарплата. От 90 тысяч получают врачи, от 60 - средний медперсонал, от 45 тысяч – младший.

Читайте также:

Если российский турист попадет в беду за границей, что его ждет?