Сибирь горит. Площадь лесных пожаров в Красноярском крае увеличилась до 927 тысяч гектаров

В Красноярском крае продолжают бушевать лесные пожары. За сутки их площадь увеличилась до 927 тысяч гектаров, сообщают на сайте КГАУ «Лесопожарный центр». Это данные на 10 часов утра (местного времени) 26 июля.

Всего в регионе зафиксировано 125 лесных пожаров. Большая часть из них – 104 (на площади в 919 тысяч гектаров) – в так называемой зоне контроля. Это возгорания на труднодоступных и удаленных землях лесного фонда. Работы по тушению здесь не ведутся, поскольку затраты на ликвидацию пожаров (процитируем дословно) «превышают прогнозируемый вред, который может быть ими причинен, отсутствует угроза населенным пунктам и объектам экономики».

Одна из причин пожаров - аномально жаркая ветреная погода. Фото: Лесопожарный центр.

Впрочем, такие пожары постоянно контролируются посредством космического мониторинга. Горит Эвенкия, Богучанский, Кежемский, Таймырский, Абанский районы… В крае по-прежнему действует режим ЧС, жителей просят не посещать леса.

- Одна из главных причин пожаров – сухие грозы, - отмечают в ФБУ «Авиалесоохрана». - Работы по тушению осложнены жаркой и ветреной погодой, действием пожаров в условиях труднодоступной и удаленной местности.

Не стоит напоминать, что вот уже несколько недель подряд в Красноярске и крае – сильный смог и запах гари. Дымка от лесных пожаров надвигается и на соседние регионы.

Между тем аномальная жара на севере края пока не отступит. То есть ситуация в ближайшее время, скорее всего, не изменится.

Большинство пожаров - на труднодоступных территориях. Фото: Лесопожарный центр.

- С 24 по 29 июля в восточной части Эвенкийского района также прогнозируется дефицит осадков. А в северо-западной и северной частях края - усиление ветра с порывами до 17-19 метров в секунду. В восточной части возможны грозы, - рассказывают в ФБУ «Авиалесоохрана».

Что до Красноярска, обещали, что смог над городом развеется ориентировочно 26-27 июля, когда изменится направление ветра, с северо-восточного на юго-западный. Ждем.

«Комсомольская правда» - Красноярск следит за развитием ситуации.